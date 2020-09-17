Для обеления "Слуги народа": уголовную биографию нардепа Юрченко немного подчистили

Юрченко сделал карьеру от вора пива до нардепа "Слуги народа"

В составе Зе команды в Раду прошли не только артисты, сепаратисты, соратники Януковича и уклоняющиеся от уплаты налогов персонажи, но и всевозможные мелкие уголовники. Одним из последних оказался Александр Юрченко, которого на днях поймали на получении 200 тысяч долларов взятки.

Как заявили источники издания "Цензор.Нет", в ходе расследования коррупционного преступления "Слуги народа", детективы НАБУ выяснили, что в 2009-м году явно не отличающийся умом и сообразительностью будущий член Зе команды стырил четыре бутылки пива в магазине "Каштан" в центре Киева.

В Голосеевском районном управлении МВД зафиксировали факт задержания мелого воришки и он вполне мог бы получить какую-нибудь условку, но спустя неделю после совершения им преступления менты выписали отказ о возбуждении уголовного дела.

Эпичным же является то, что уже после эпичного попадания Юрченко на взятке отказной материал по делу о краже был уничтожен.

"Это обстоятельство может быть одной из причин, почему Офис президента так долго пытался скрыть Юрченко от предъявления подозрения - вероятно, время использовалось для зачистки некоторых документов. Факт включения в списки "Слуг" людей с неблаговидными фактами в биографии, которые скрывались при выдвижении в кандидаты в депутаты может нанести огромный ущерб нынешней избирательной кампании на местных выборах", - отметил Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Кроме того, в НАБУ выяснили и тот факт, что протекцию Юрченко по выдвижению по 211-му округу оказывал скандальный и незаконно ставший нардепом Андрей Холодов, который в первые же месяцы своей работы нардепом протащил принятие закона о торговле сигаретами для увеличения доходов своего бизнеса.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на транше взятки в размере 13 тысяч долларов. Соратник Юрченко был всего лишь посредником при получении взятки в 200 тысяч у.е. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и требовал деньги за внесение изменений в нужный клиентами закон.

Не менее эпичным является и тот факт, что после публикации доказательств детективами НАБУ Ирина Венедиктова пыталась замять дело и отказывалась подписывать подозрение соратнику Зеленского, поскольку "Слугам народа" политически невыгодно признавать наличие в своей команде коррупционеров.

Более того, спецоперация НАБУ была закончена досрочно, ибо в Офисе генпрокурора, как только получили материалы производства, сразу же начали сливать информацию злоумышленнику.