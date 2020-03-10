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Несмотря на карантин: Украина все еще не отменила рейсы в Италию

15:00
Несмотря на карантин: Украина все еще не отменила рейсы в Италию - фото 1
Несмотря на карантин: Украина все еще не отменила рейсы в Италию

Украинские авиаперевозчики все еще не отменили рейсы в Италию, несмотря на объявленный в этой стране карантин.

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Об этом сообщают "Факты".

В частности, 10 марта в аэропорту "Борисполь" есть рейсы в Милан, Рим и Неаполь. Сегодня утром был выполнен рейс Sky Up в Неаполь и запланированы два совместных рейса авиакомпаний "МАУ" и TAP Portugal в Милан и Рим.

Отметим, что по состоянию на 10 марта, в Италии от осложнений COVID-19 умерли 463 человека, еще 9 172 были инфицированы. Ранее для борьбы с инфекцией итальянские власти закрыли на карантин северные регионы страны, включая Венецию и Милан. Позже эти ограничения была распространены на всю страну.

Что касается Украины, то на данный момент у нас зафиксирован лишь один случай заболевания. Пациент, госпитализированный в одну клиник г. Черновцы, продолжает лечение.

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