В Италии 16 миллионов человек оказались на карантине

Италия на карантине / ANSA

Из-за эпидемии коронавируса Италия закрыла на карантин свои северные регионы, включая Венецию и Милан.

Власти страны идут на беспрецедентные меры, чтобы избежать распространения COVID-19.

Сейчас закрыты на въезд и выезд крупнейшие города Севера страны - Милан и Венеция , передает в воскресенье итальянское агентство ANSA.

Отмечается, что особые правила ввели в области Ломбардия и еще в 14 провинциях областей Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето.

Всего в зону карантина попали почти 16 миллионов человек. Это почти четверть населения страны.

Ожидается, чтро граничения будут действовать до 3 апреля 2020.

Въезд и выезд в зоны карантина будут разрешать только в исключительных случаях, например, по медицинским показаниями.

На время карантина закроют кинотеатры, ночные клубы, спортивные залы, бассейны, музеи и горнолыжные курорты. Рассматривается вариант с полной остановкой матчей чемпионата страны по футболу.

При этом меры это частично стоит признать запоздалыми - Милан и Венеция крупные транспортные хабы, из которых коронавирус успел распространиться не только в Италии, но и по всей Европе. Так,именно прибывшие из Италии украинцы "привезли" китайский коронавирус в нашу страну.

Отметим, что Италия больше всех в Европе пострадала от вспышки опасного вируса. По официальным данным, в Италии почти 6 000 заболевших и около 200 смертельных случаев.