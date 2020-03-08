Холостяк 10 Коронавирус из Китая Денис Шмыгаль Владимир Зеленский война на Донбассе

В Италии 16 миллионов человек оказались на карантине

19:00
Италия на карантине - фото 1
Италия на карантине / ANSA

Из-за эпидемии коронавируса Италия закрыла на карантин свои северные регионы, включая Венецию и Милан.

Власти страны идут на беспрецедентные меры, чтобы избежать распространения COVID-19.

В МОЗ научились отменять заражение коронавирусом

Сейчас закрыты на въезд и выезд крупнейшие города Севера страны - Милан и Венеция , передает в воскресенье итальянское агентство ANSA.

Отмечается, что особые правила ввели в области Ломбардия и еще в 14 провинциях областей Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето.

Всего в зону карантина попали почти 16 миллионов человек. Это почти четверть населения страны.

Ожидается, чтро граничения будут действовать до 3 апреля 2020.

Въезд и выезд в зоны карантина будут разрешать только в исключительных случаях, например, по медицинским показаниями.

На время карантина закроют кинотеатры, ночные клубы, спортивные залы, бассейны, музеи и горнолыжные курорты. Рассматривается вариант с полной остановкой матчей чемпионата страны по футболу.

При этом меры это частично стоит признать запоздалыми - Милан и Венеция крупные транспортные хабы, из которых коронавирус успел распространиться не только в Италии, но и по всей Европе. Так,именно прибывшие из Италии украинцы "привезли" китайский коронавирус в нашу страну.

Отметим, что Италия больше всех в Европе пострадала от вспышки опасного вируса. По официальным данным, в Италии почти 6 000 заболевших и около 200 смертельных случаев.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Италия Коронавирус из Китая Новости Мир
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Голос країни 10 - чем удивит 8 выпуск - фото 1
Голос країни 10 - смотреть онлайн 8 выпуск - 8.03.2020
21:28
Зеленского представили в не очень выгодном свете - фото 1
У Зеленского похвастались жутким провалом и подправили интервью The Guardian
16:00
Аэропорт Днепра могут открыть в 18:00 после почти суточного простоя - фото 1
В Днепре на территории аэропорта нашли боевые снаряды (ФОТО)
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00