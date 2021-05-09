Необыкновенный фашизм: Сколько русских воевало на стороне Гитлера

Русский фашизм / Генерал Власов проводит смотр войск

Автор Без Табу развенчивает миф о русских, как главных антифашистах и напоминает, сколько россиян были верными последователями Гитлера во время Второй мировой войны.

Чем ближе очередная годовщина победы над Гитлером и его союзниками во Второй мировой войне, тем больше мракобесия в российском информационном пространстве. Изначально лживые пропагандистские тезисы советской еще пропаганды периодически заносит и в соседние государства, где русскоязычного населения всегда хватало. И ладно еще приуменьшение роли американцев и британцев – к этому все давно привыкли. Но навешивание ярлыков врагов и нелюдей на представителей отдельных наций порядком уже поднадоело.

Во Львове на днях весьма торжественно отметили 75-летний юбилей дивизии СС «Галичина», который согласно лживым кремлевским сводкам, во время войны уничтожил «миллионы русских, поляков и украинцев». На самом деле масштабы проступков дивизии, которые все же имели место, измеряются куда меньшими величинами. И цель подобного взаимодействия с нацистами была вполне благой – обретение государственного суверенитета. Враг был страшный - именно коммунисты устроили кровавую резню в Украине в ходе так называемой “гражданской войны”, позднее убили миллионы украинцев в ходе искусственного голода и репрессий, а за свое недолгое властвование на Западной Украине в 1939-1941 физически уничтожили сотни тысяч людей и еще больше вывезли в Сибирь на верную смерть.

Масс-медиа за поребриком отреагировали на это будничное уже событие для нас в привычном стиле. Вспомнили о том, что в Киеве все еще заседает «кровавая хунта». Не забыли о том, что еще Ющенко когда-то присвоил Бандере и Шухевичу звание Героев Украины. Даже об угнетении русскоязычного населения путем украинизации и декоммунизации кое-кто вспомнил. Однако о главном промолчали все, поскольку с самого верха пришла команда игнорировать очевидные факты.

К вопросу о георгиевских лентах

Дело в том, что масштабы сотрудничества русских с оккупантами куда более внушительны, нежели общее число украинских реальных и мнимых колаборантов. Прецеденты вроде Русской освободительной армии во главе с генералом Власовым известны всем, поскольку деяния власовцев были запечатлены как минимум в массовой культуре и литературе. Но сотня тысяч «борцов с коммунизмом», чеканивших шаг под бодрый марш «Мы идем широкими полями», оказываются лишь верхушкой айсберга. Более того, некоторые современные историки вообще относятся к РОА несколько благосклонно из-за смены приоритетов в конце войны, когда она вдруг начала боевые действия против «кормящей руки» в лице агонизирующей Германии.

Но есть и менее известные страницы позорной истории. Например, участие отдельных граждан СССР в деятельности 36-й гренадерской дивизии СС под командованием Оскара Дирленвангера, человека удивительно жестокого и кровожадного. Именно эта «бригада смерти» сожгла Хатынь, Борки и другие, менее известные деревни. Именно они без малейшей жалости расправлялись с партизанами на территории нынешних России и Беларуси. Именно они жестоко подавляли восстание в Варшаве в 1944 году. И русский батальон, сформированный преимущественно из уголовников, проливал кровь рука об руку с немцами. Хотя особо сердобольные скрепоносцы в ответ на претензии могут заметить, что русские Дирленвангеру якобы были нужны лишь в статусе пушечного мяса (как и Асаду, как и Путину).

Нацисты также активно вербовали под свое крыло многочисленные казачьи подразделения. 15-й казачий корпус СС, к примеру, насчитывал 3 дивизии и 16 полков. И воевали они против советской власти самозабвенно. Этот факт вскользь упоминается даже в одном из фильмов про агента 007, а вот официальные органы словно воды в рот набрали. А получилось все ведь действительно непоследовательно: крымские татары, чеченцы и другие этносы попали под репрессии якобы из-за массового сотрудничества с врагом, а донские и кубанские станицы карающая десница Кремля миновала. Можно, конечно, вспомнить о том, как союзники выдали Москве казаков после войны. Но если поднять статистику, то как раз казаков там будет немного – под удар попали в основном эмигранты первой волны, которые выехали на Запад еще до официального создания СССР.

Русские фашисты получают благословение на борьбу с Красной армией

Впрочем, если копнуть глубже, выяснится, что вчерашние белые офицеры также не отказывали себе в удовольствии повоевать против бывших сограждан (и не только). Чего стоит один лишь Русский охранный корпус в Сербии, возглавляемый видным монархистом, генералом-лейтенантом Борисом Штейфоном. «Белая кость» в отличие от крестьян военному делу была обучена великолепно, и югославские партизаны от подразделений общей численностью в 12 тысяч человек натерпелись за четыре года немало. Аналогичные боевые единицы в разное время также засветились в Центральной Европе и странах Балтии. Можно было бы и о южноамериканских делишках вспомнить, но они как раз данной темы не касаются.

Кремлевскую пропаганду это ставит в крайне неловкое положение. Если называть вещи своими именами, получится, что массовая культура воспевала не тех людей. И георгиевские ленты - символ власовцев, и бодрые казачьи напевы Розенбаума станут одой ненадежным двурушникам-ренегатам. И романс «Русское поле» будет восприниматься в том числе как гимн беспринципных «диких гусей». А главное, что миф про русских как главных антифашистов в мировой истории будет немедленно развеян.

Даже если вспомнить о батальонах «Нахтигаль», «Роланд» и других немногочисленных подразделениях на стороне немцев, то украинцев там все равно и полусотни тысяч не наберется. А русских набирается как минимум миллион, и это при том, что некоторые источники явно грешат неточностями. И кто тут истинные фашисты, не подскажете?

Виталий Могилевский, Без Табу

В качестве постскриптума - список русских боевых частей, служивших Гитлеру:

— Русская Освободительная Народная Армия Вермахта (РОА), кстати, выступавшая под русским триколором, ставшим знаменем современной России. В РОА входили 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад;

— Боевой Союз Русских Националистов (БСРН);

— РОНА (Русская Освободительная Народная Армия) — 5 полков, 18 батальонов;

— 1-я Русская национальная армия (РННА) — 3 полка, 12 батальонов.

— Русская Национальная Армия — 2 полка, 12 батальонов;

— Дивизия «Руссланд»;

— Казачий Стан;

— Конгресс освобождения народов России (КОНР);

— Русская Освободительная Армия Конгресса освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).

— Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) — 87 самолетов, 1 авиагруппа, 1 полк;

— Локотская республика;

— Отряд Зуева;

— Восточные батальоны и роты;

— 15-й Казачий русский корпус войск СС — 3 дивизии,16 полков;

— 1-й Синегорский Атаманский казачий полк;

— 1-я казачья дивизия (Германия);

— 7-я добровольческая казачья дивизия;

— Воинская казачья часть «Свободная Кубань»;

— 448 казачий отряд;

— 30-я гренадерская дивизия СС (Вторая Русская);

— Бригада генерала А.В.Туркула;

— 1-я русская национальная бригада СС «Дружина» (1-й Русский национальный отряд СС);

— Полк «Варяг» полковника М.А.Семенова;

— Высшая немецкая школа для русских офицеров;

— Дабендорфская школа РОА;

— Русский отряд 9-й армии вермахта;

— Добровольческий полк СС «Варяг»;

— Добровольческий полк СС «Десна»;

— 1-й Восточный добровольческий полк в составе двух батальонов — «Березина» и "Днепр«(с сентября —601 и 602-й восточные батальоны);

— восточный батальон «Припять» (604-й);

— 645-й батальон;

— Отдельный полк полковника Кржижановского;

— добровольческий бельгийский Валлонский легион вермахта;

— 5 штурмовая бригада войск СС «Валлония» при танковой дивизии СС «Викинг»;

— Братство «Русской Правды»;

— Батальон Муравьева;

— Отряд Николая Козина;

— Русские добровольцы в люфтваффе;

— Гвардия русской фашистской партии;

— Корпус русской монархической партии;

— Российская фашистская партия;

— Русская национально-трудовая партия;

— Народная Социалистическая Партия;

— Боевой союз русских националистов;

— Русская народная трудовая партия;

— Политический центр борьбы с большевиками;

— Союз русских активистов;

— Российская народная партия реалистов;

— Организация Цеппелин;

— Хиви («хильфсвиллиге» — «добровольные помощники»).

— Русский личный состав дивизии СС «Шарлемань»;

— Русский личный состав дивизии СС «Дирлевангер».

Кроме того, в 12-й Резервный корпус Вермахта в различные периоды входили крупные формирования восточных войск, такие как:

— Казачий (русский) охранный корпус из 15 полков;

— 162-я Учебная дивизия Остлегионов из 6 полков;

— 740-я казачья (русская) запасная бригада из 6 батальонов;

— Казачья (русская) Группа Походного атамана из 4 полков;

— Казачья группировка полковника фон Панвица из 6 полков;

— Сводно-Казачья (русская) дивизия полевой полиции «Фон Шуленбург».

Боевые эмблемы русских колаборантов

Всего фашистам служило около 200 красных и белых русских генералов:

— 20 советских граждан стали русскими фашистскими генералами;

— 3 генерал-лейтенанта Власов А.А., Трухин Ф.Н., Малышкин В.Ф.;

— 1 дивизионный комиссар Жиленков Г.Н.;

— 6 генерал-майоров Закутный Д.Е., Благовещанский И.А., Богданов П.В., Будыхто А.Е., Наумов А.З., Салихов Б.Б.;

— 3 комбрига: Бессонов И.Г., Богданов М.В.; Севостьянов А.И;

Генерал-майор Буняченко — командир 600-й дивизии Вермахта (она-же 1-я дивизия РОА СВ КОНР), бывший полковник, командир дивизии РККА.

Генерал-майор Мальцев — командующий ВВС КОНР, бывший директор санатория «Авиатор», ранее — командующий ВВС СибВО, полковник запаса РККА.

Генерал-майор Кононов — командир 3-й Сводно-казачьей пластунской бригады 15-го Казачьего кавалерийского корпуса войск СС Главного оперативного Управления СС (ФХА-СС), бывший майор, командир полка РККА.

Генерал-майор Зверев — командир 650-й дивизии Вермахта (она-же 2-я дивизия РОА ВС КОНР), бывший полковник, командир дивизии РККА.

Генерал-майор Доманов — командир Казачьего охранного корпуса Казачьего Стана Главного Управления Казачьих Войск Главного Управления СС (ФА-СС), бывший сексот НКВД.

Генерал-майор Павлов — походный атаман, командир Группы Походного атамана ГУКВ.

Ваффенбригаденфюрер — генерал-майор войск СС Каминский Б.С. — командир 29-й гренадерской дивизии войск СС «РОНА» Главного оперативного Управления СС, бывший инженер.

Данные о русских колаборационистах собраны российским историком Игорем Гариным, все они легко подтверждаются буквально в два клика.