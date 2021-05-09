Необыкновенный фашизм: Сколько русских воевало на стороне Гитлера
Автор Без Табу развенчивает миф о русских, как главных антифашистах и напоминает, сколько россиян были верными последователями Гитлера во время Второй мировой войны.
Чем ближе очередная годовщина победы над Гитлером и его союзниками во Второй мировой войне, тем больше мракобесия в российском информационном пространстве. Изначально лживые пропагандистские тезисы советской еще пропаганды периодически заносит и в соседние государства, где русскоязычного населения всегда хватало. И ладно еще приуменьшение роли американцев и британцев – к этому все давно привыкли. Но навешивание ярлыков врагов и нелюдей на представителей отдельных наций порядком уже поднадоело.
Во Львове на днях весьма торжественно отметили 75-летний юбилей дивизии СС «Галичина», который согласно лживым кремлевским сводкам, во время войны уничтожил «миллионы русских, поляков и украинцев». На самом деле масштабы проступков дивизии, которые все же имели место, измеряются куда меньшими величинами. И цель подобного взаимодействия с нацистами была вполне благой – обретение государственного суверенитета. Враг был страшный - именно коммунисты устроили кровавую резню в Украине в ходе так называемой “гражданской войны”, позднее убили миллионы украинцев в ходе искусственного голода и репрессий, а за свое недолгое властвование на Западной Украине в 1939-1941 физически уничтожили сотни тысяч людей и еще больше вывезли в Сибирь на верную смерть.
Масс-медиа за поребриком отреагировали на это будничное уже событие для нас в привычном стиле. Вспомнили о том, что в Киеве все еще заседает «кровавая хунта». Не забыли о том, что еще Ющенко когда-то присвоил Бандере и Шухевичу звание Героев Украины. Даже об угнетении русскоязычного населения путем украинизации и декоммунизации кое-кто вспомнил. Однако о главном промолчали все, поскольку с самого верха пришла команда игнорировать очевидные факты.
К вопросу о георгиевских лентах
Дело в том, что масштабы сотрудничества русских с оккупантами куда более внушительны, нежели общее число украинских реальных и мнимых колаборантов. Прецеденты вроде Русской освободительной армии во главе с генералом Власовым известны всем, поскольку деяния власовцев были запечатлены как минимум в массовой культуре и литературе. Но сотня тысяч «борцов с коммунизмом», чеканивших шаг под бодрый марш «Мы идем широкими полями», оказываются лишь верхушкой айсберга. Более того, некоторые современные историки вообще относятся к РОА несколько благосклонно из-за смены приоритетов в конце войны, когда она вдруг начала боевые действия против «кормящей руки» в лице агонизирующей Германии.
Но есть и менее известные страницы позорной истории. Например, участие отдельных граждан СССР в деятельности 36-й гренадерской дивизии СС под командованием Оскара Дирленвангера, человека удивительно жестокого и кровожадного. Именно эта «бригада смерти» сожгла Хатынь, Борки и другие, менее известные деревни. Именно они без малейшей жалости расправлялись с партизанами на территории нынешних России и Беларуси. Именно они жестоко подавляли восстание в Варшаве в 1944 году. И русский батальон, сформированный преимущественно из уголовников, проливал кровь рука об руку с немцами. Хотя особо сердобольные скрепоносцы в ответ на претензии могут заметить, что русские Дирленвангеру якобы были нужны лишь в статусе пушечного мяса (как и Асаду, как и Путину).
Нацисты также активно вербовали под свое крыло многочисленные казачьи подразделения. 15-й казачий корпус СС, к примеру, насчитывал 3 дивизии и 16 полков. И воевали они против советской власти самозабвенно. Этот факт вскользь упоминается даже в одном из фильмов про агента 007, а вот официальные органы словно воды в рот набрали. А получилось все ведь действительно непоследовательно: крымские татары, чеченцы и другие этносы попали под репрессии якобы из-за массового сотрудничества с врагом, а донские и кубанские станицы карающая десница Кремля миновала. Можно, конечно, вспомнить о том, как союзники выдали Москве казаков после войны. Но если поднять статистику, то как раз казаков там будет немного – под удар попали в основном эмигранты первой волны, которые выехали на Запад еще до официального создания СССР.
Русские фашисты получают благословение на борьбу с Красной армией
Впрочем, если копнуть глубже, выяснится, что вчерашние белые офицеры также не отказывали себе в удовольствии повоевать против бывших сограждан (и не только). Чего стоит один лишь Русский охранный корпус в Сербии, возглавляемый видным монархистом, генералом-лейтенантом Борисом Штейфоном. «Белая кость» в отличие от крестьян военному делу была обучена великолепно, и югославские партизаны от подразделений общей численностью в 12 тысяч человек натерпелись за четыре года немало. Аналогичные боевые единицы в разное время также засветились в Центральной Европе и странах Балтии. Можно было бы и о южноамериканских делишках вспомнить, но они как раз данной темы не касаются.
Кремлевскую пропаганду это ставит в крайне неловкое положение. Если называть вещи своими именами, получится, что массовая культура воспевала не тех людей. И георгиевские ленты - символ власовцев, и бодрые казачьи напевы Розенбаума станут одой ненадежным двурушникам-ренегатам. И романс «Русское поле» будет восприниматься в том числе как гимн беспринципных «диких гусей». А главное, что миф про русских как главных антифашистов в мировой истории будет немедленно развеян.
Даже если вспомнить о батальонах «Нахтигаль», «Роланд» и других немногочисленных подразделениях на стороне немцев, то украинцев там все равно и полусотни тысяч не наберется. А русских набирается как минимум миллион, и это при том, что некоторые источники явно грешат неточностями. И кто тут истинные фашисты, не подскажете?
Виталий Могилевский, Без Табу
В качестве постскриптума - список русских боевых частей, служивших Гитлеру:
— Русская Освободительная Народная Армия Вермахта (РОА), кстати, выступавшая под русским триколором, ставшим знаменем современной России. В РОА входили 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад;
— Боевой Союз Русских Националистов (БСРН);
— РОНА (Русская Освободительная Народная Армия) — 5 полков, 18 батальонов;
— 1-я Русская национальная армия (РННА) — 3 полка, 12 батальонов.
— Русская Национальная Армия — 2 полка, 12 батальонов;
— Дивизия «Руссланд»;
— Казачий Стан;
— Конгресс освобождения народов России (КОНР);
— Русская Освободительная Армия Конгресса освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
— Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) — 87 самолетов, 1 авиагруппа, 1 полк;
— Локотская республика;
— Отряд Зуева;
— Восточные батальоны и роты;
— 15-й Казачий русский корпус войск СС — 3 дивизии,16 полков;
— 1-й Синегорский Атаманский казачий полк;
— 1-я казачья дивизия (Германия);
— 7-я добровольческая казачья дивизия;
— Воинская казачья часть «Свободная Кубань»;
— 448 казачий отряд;
— 30-я гренадерская дивизия СС (Вторая Русская);
— Бригада генерала А.В.Туркула;
— 1-я русская национальная бригада СС «Дружина» (1-й Русский национальный отряд СС);
— Полк «Варяг» полковника М.А.Семенова;
— Высшая немецкая школа для русских офицеров;
— Дабендорфская школа РОА;
— Русский отряд 9-й армии вермахта;
— Добровольческий полк СС «Варяг»;
— Добровольческий полк СС «Десна»;
— 1-й Восточный добровольческий полк в составе двух батальонов — «Березина» и "Днепр«(с сентября —601 и 602-й восточные батальоны);
— восточный батальон «Припять» (604-й);
— 645-й батальон;
— Отдельный полк полковника Кржижановского;
— добровольческий бельгийский Валлонский легион вермахта;
— 5 штурмовая бригада войск СС «Валлония» при танковой дивизии СС «Викинг»;
— Братство «Русской Правды»;
— Батальон Муравьева;
— Отряд Николая Козина;
— Русские добровольцы в люфтваффе;
— Гвардия русской фашистской партии;
— Корпус русской монархической партии;
— Российская фашистская партия;
— Русская национально-трудовая партия;
— Народная Социалистическая Партия;
— Боевой союз русских националистов;
— Русская народная трудовая партия;
— Политический центр борьбы с большевиками;
— Союз русских активистов;
— Российская народная партия реалистов;
— Организация Цеппелин;
— Хиви («хильфсвиллиге» — «добровольные помощники»).
— Русский личный состав дивизии СС «Шарлемань»;
— Русский личный состав дивизии СС «Дирлевангер».
Кроме того, в 12-й Резервный корпус Вермахта в различные периоды входили крупные формирования восточных войск, такие как:
— Казачий (русский) охранный корпус из 15 полков;
— 162-я Учебная дивизия Остлегионов из 6 полков;
— 740-я казачья (русская) запасная бригада из 6 батальонов;
— Казачья (русская) Группа Походного атамана из 4 полков;
— Казачья группировка полковника фон Панвица из 6 полков;
— Сводно-Казачья (русская) дивизия полевой полиции «Фон Шуленбург».
Боевые эмблемы русских колаборантов
Всего фашистам служило около 200 красных и белых русских генералов:
— 20 советских граждан стали русскими фашистскими генералами;
— 3 генерал-лейтенанта Власов А.А., Трухин Ф.Н., Малышкин В.Ф.;
— 1 дивизионный комиссар Жиленков Г.Н.;
— 6 генерал-майоров Закутный Д.Е., Благовещанский И.А., Богданов П.В., Будыхто А.Е., Наумов А.З., Салихов Б.Б.;
— 3 комбрига: Бессонов И.Г., Богданов М.В.; Севостьянов А.И;
Генерал-майор Буняченко — командир 600-й дивизии Вермахта (она-же 1-я дивизия РОА СВ КОНР), бывший полковник, командир дивизии РККА.
Генерал-майор Мальцев — командующий ВВС КОНР, бывший директор санатория «Авиатор», ранее — командующий ВВС СибВО, полковник запаса РККА.
Генерал-майор Кононов — командир 3-й Сводно-казачьей пластунской бригады 15-го Казачьего кавалерийского корпуса войск СС Главного оперативного Управления СС (ФХА-СС), бывший майор, командир полка РККА.
Генерал-майор Зверев — командир 650-й дивизии Вермахта (она-же 2-я дивизия РОА ВС КОНР), бывший полковник, командир дивизии РККА.
Генерал-майор Доманов — командир Казачьего охранного корпуса Казачьего Стана Главного Управления Казачьих Войск Главного Управления СС (ФА-СС), бывший сексот НКВД.
Генерал-майор Павлов — походный атаман, командир Группы Походного атамана ГУКВ.
Ваффенбригаденфюрер — генерал-майор войск СС Каминский Б.С. — командир 29-й гренадерской дивизии войск СС «РОНА» Главного оперативного Управления СС, бывший инженер.
Данные о русских колаборационистах собраны российским историком Игорем Гариным, все они легко подтверждаются буквально в два клика.