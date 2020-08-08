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Журналист "Схем" заявил о прослушке в своем доме – ФОТО

12:21
Журналист "Схем" заявил о прослушке в своем доме – ФОТО - фото 1
Журналист "Схем" заявил о прослушке в своем доме – ФОТО

Журналист Схем Михаил Ткач заявил об обнарушении прослушки в своем доме.

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Об этом работник СМИ написал в Facebook.

"Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлитись". Сегодня понял, что это значит. Полицию вызвал. Теперь ждем следственно-оперативную группу. Спасибо редакции "Схем" и "Радио Свобода" за поддержку", - говорится в сообщении.

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Кому именно выгодна прослушка – журналист не уточнил. В комментариях под постом многие пользователи сети выразили поддержку журналисту.

Журналист 'Схем' заявил о прослушке в своем доме – ФОТО - фото 203737

"Какой трэш. Выражаю тебе слова солидарности и поддержки в этой истории", - написала соглава партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

Журналист 'Схем' заявил о прослушке в своем доме – ФОТО - фото 203738

"И Баканову не позвонишь…", - пошутил журналист Виталий Шабунин, недавно пострадавший от неизвестных злоумышленников.

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