В Киеве сожгли дом антикоррупционера Шабунина (ФОТО)

Пожарные успели потушить возгорание

В ночь на четверг, 23 июля, неизвестные якобы совершили поджог дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Расположенное в элитном районе Киева на Осокорках строение в итоге частично сгорело.

Как написал на своей странице в Facebook сам Шабунин, возгорание произошло неподалеку от входа в дом.

В результате ЧП никто не пострадал, а родители внесенного в ресстр коррупционеров антикоррупционера успели выскочить из помещения.

"Нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Приглашаю журналистов увидеть все собственными глазами сегодня в 13:00. Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей", - написал Шабунин, пафосно подчеркнув, что благословляет исполнителей и заказчиков как истинный христианин.

Вовремя приехавшие на место ЧП спасатели успели потушить огонь относительно вовремя.

Как известно, нападения на позиционирующих себя антикоррупционерами в Украине не редки. За последние несколько лет в разных уголках страны было совершено больше десятка избиений и попыток убийства против активистов.