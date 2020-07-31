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Журналисты засняли кортеж Зеленского и уличили президента во лжи (ВИДЕО)

11:00
Зеленский гоняет на кортежах с нарушением ПДД - фото 1
Зеленский гоняет на кортежах с нарушением ПДД

Владимир Зеленский, год назад рассказывающий о том, что во время движения президента по дорогам должно ехать максимум три машины, моментально начал гонять на кортежах с 14-40 автомобилями сопровождения.

При этом для проезда "слуги народа" всегда перекрывают дороги.

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В этом убедились журналисты "Схем", проследившие за передвижением гаранта на "скромную" президентскую дачу, где он недавно обосновался.

Как оказалось, и самому главе государства, и многочисленным его охранникам абсолютно наплевать на правила дорожного движения, да и на человеческое отношение к другим участникам движения тоже.

Зеленский перекрывает дороги, создает пробки и гоняет со скоростью 140+ километров в час при максимально допустимых 90. Светофоры для проезда президента отключают, а движение другим автомобилям запрещают регулировщики.

Кроме того, с кортежем глава государства катается не только с работы и на работу, но и в магазины. Так, после посещения одного из торговых центров, антикоррупционеры засняли разворот через двойную сплошную.

Журналисты засняли кортеж Зеленского и уличили президента во лжи (ВИДЕО) - фото 203427

Впрочем, привелегиями наплевать на простой люд пользуется не только сам гарант, но и к нему приближенные, оказавшиеся у власти из-за похода Зеленского в президенты. Так, глава ОПУ Андрей Ермак, его первый зам Кирилл Тимошенко и первый помощник президента Сергей Шефир гоняют на машинах с номерами прикрытия, которые даже не отображаются в базах полиции. Таким образом, они нарушают правила дорожного движения безнаказанно, поскольку выписать им штраф просто невозможно.

Журналисты засняли кортеж Зеленского и уличили президента во лжи (ВИДЕО) - фото 203426

Эпичным является и тот факт, что их должности не подразумевают номера прикрытия, а также государственную охрану.

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Новости Украина Владимир Зеленский Президент Украины Офис Президента правила дорожного движения
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