Зеленский назначил стипендии политзаключённым, но забыл о Сенцове и Сущенко

Зеленский назначил стипендии политзаключенным

Президент Украины избирательно подошёл к составлению списка получателей стипендии имени Левка Лукьяненко. Согласно подписанному главой государства указу, денежные средства от государства получат 11 политических заключённых РФ, девять из которых до сих пор находятся в неволе, а двое уже освобождены.

Выплаты будут осуществляться на период незаконного пребывания за решеткой и на протяжении года с момента вызволения.

В документе сказано, что премировать Зеленский приказал обвиняемого в "подготовке диверсии" Алексея Бессарабова, которого удерживают в Симферопольском СИЗО, Валентина Выговского, осуждённого на 11 лет тюрьмы за "шпионаж в авиационно-космической сфере", Павла Гриба, которому впаяли шесть лет за "склонение к теракту", а также "готовившему диверсию" Владимиру Дудке.

Кроме того, стипендии получат Николай Карпюк и Станислав Клых, которых террористы похитили за "участие в войне в Чечне", а также Александр Кольченко, обвиняемый в "антироссийской деятельности".

В списке Зеленского оказались "крымский диверсант" Евгений Панов, обвиняемый в "терроризме" Алексей Сизонович, а также освобождённые узники Кремля Геннадий Афанасьев и Юрий Яценко.

Правда, среди стипендиатов премии имени диссидента и борца за независимость Украины не оказалось других политических заключённых, которых мучают оккупанты - Романа Сущенко, Олега Сенцова, Владимира Балута и многих других украинцев.

С чем связана подобная избирательность и "забывчивость" президента, неизвестно.