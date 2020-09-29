Не та сторона, а украинцы: Тищенко в новой должности ошарашил новым заявлением по Донбассу

Тищенко будет решать законодательные вопросы возвращения Донбасса

В понедельник, 28 сентября, "слуга народа" Николай Тищенко впервые побывал на заседании парламентской группы по законодательным изменениям для урегулирования войны в Донбассе в качестве ее постоянного члена.

Для чего кума Ермака и явно недалекого нардепа внедрили в коллектив, который прописывает законы по требованию Трехсторонней контактной группы и России, неизвестно. Но Тищенко явно не будет отстаивать какую-либо исключительно свою проукраинскую идею.

Более того, на своей странице в Facebook нардеп чрезвычайно зашкварно пояснил собственную позицию тем, что она совпадает с президентской:

"Моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента: "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача - объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир".

Почему Тищенко без обиняков написал о том, что "той стороны не существует", неизвестно. Да и ресторатору не мешало бы пояснить самому президенту, почему он фактически цитирует его, но с диаметрально противоположным смыслом. Ведь именно Зеленский рассказывал о том, что за обстрелами на Донбассе стоит "та сторона".

Кроме того, Тищенко еще и прокомментировал состав парламентской группы, назвав неких, одному ему известных депутатов, "откровенно слабыми представителями". Считает ли себя сильным человек, который возил лимоны пострадавшим в результате взрыва дома на Позняках, неизвестно.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями". А Кравчук с Фокиным при этом продвигают принятие откровенно пророссийских решений.

А в переговорном процессе в рамках "нормандского формата" на уровне советников представители Украины официально отрицают отсутствие перемирия, а также пытаются порешать о проведении местных выборов на Донбассе без выхода российских войск с оккупированных территорий.