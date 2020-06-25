Не та сосна: Домбровская назвала оскорбления "высокой оценкой работы"

Домбровская не против унижений

Судя по всему, представители команды "Слуг народа" готовы стерпеть любые унижения от утверждающихся приближенных к президенту и другим власть имущим, лишь бы бренд Зе команды работал на них.

Так, после многочисленных отмазок Корниенко и Арахамии, выяснилось, что часть похабных фраз, которые они сказали в Николаеве, были посвящены не Ирине Аллахвердиевой, а главе общественной организации "Будущее Николаева" Татьяне Домбровской.

Последняя претендует на поддержку "Слуг народа" и использовании их бренда во время местных выборов, поэтому, судя по всему, готова стерпеть и "рабочую бабу", и "корабельную сосну".

Сама желающая прийти в политику претендентка на кресло городского головы заявила о том, что ее на самом деле не унижали, а хвалили:

- Считаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме, - пояснила Домбровская. - Говорить в такой форме о женщинах, конечно, недопустимо. Но зацикливаться на скандале не стоит. Я готова к дальнейшему сотрудничеству. Инцидент исчерпан. Извинения приняты.

Напомним, 23 июня в сети появилось видео с участием "слуг народа" Александра Корниенко и Давида Арахамии. На записи политики в вульгарной форме обсуждали внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой, думая, что их микрофоны выключены.

Позже последовала реакция на скандал: глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что опубликованный материал является обычным монтажом, а прозвучавшие фразы были вырваны из контекста.

Этой же версии придерживалась и Ирина Аллахвердиева. По ее словам, Корниенко и Арахамия звонили ей и "поклялись, что не говорили ничего из опубликованного". А уже позже "слугам" привезли новую отмазку. Мол, об Аллахвердиевой они говорили, но часть беседы была посвящена Ирине Домбровской.