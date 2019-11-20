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В ГПУ выставили Рябошапку полным кретином

Вчера, 23:00
В ГПУ опровергают слова Рябошапки - фото 1
В ГПУ опровергают слова Рябошапки

После того, как глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о необходимости временного отстранения Романа Иванисова от участия в жизни партии, в Генеральной прокуратуре Украины решили переписать реальность. Причем настолько внаглую, что если этому поверит хоть один человек, будет удивительно.

Вечером в среду, 20 ноября, на странице Генеральной прокуратуры в Facebook опубликовали опровержение информации, озвученной днем Русланом Рябошапкой.

Арахамия надеется на переписывание биографии нардепа-насильника

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно. В связи с этим просим не распространять соответствующую информацию", - объявили в ведомстве, где, судя по всему, народ считают идиотами.

В ГПУ выставили Рябошапку полным кретином - фото 191588

Абсурд ситуации заключается в том, что появление подобных отмазок уже можно считать или проявленеим желания Зе команды отмазать своего депутата-мажоритарщика, который изнасиловал девочку, или же признанием того, что интеллект находится примерно на одном уровне с москитом.

Смотрите видео признания Рябошапкой совершения преступления нардепом от "Слуги народа" Романом Иванисовым онлайн:

Как известно, Иванисов в 1996-м году был осужден Запорожский областным судом по части третьей статьи 117 УК Украины - "Изнасилование несовершеннолетней" и части второй статьи 118 - "Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом". Впервые задержали его за это преступление в 95. Копы тогда подозреваемого отпустили, но вскоре снова упаковали. На этот раз, чтобы привлечь к ответственности. По решению судей, Иванисов должен был провести в исправительно-трудовой колонии 3,5 года, но вышел на 12 месяцев раньше условно-досрочно. Теперь же он с гордостью носит статус нардепа от "Слуги народа".

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