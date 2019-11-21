Насильник Иванисов вышел из "Слуги народа". Но есть нюанс

Насильник Иванисов вышел из Слуги народа. Но есть нюанс

Намедни в стенах Рады разгорелся очередной скандал: "слугу народа" Романа Иванисова уличили в изнасиловании несовершеннолетней неестественным способом. Из-за давления коллег и общественности нардеп решил выйти из фракции "СН". Но лишь временно.

Об этом политик написал Facebook.

"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - заявил нардеп и добавил, что глава фракции Давид Арахамия уже дал свое согласие.

Заявление Иванисова. На данный момент этот пост отсутствует в сети

Напомним, что ранее глава ГПУ Руслан Рябошапка подтвердил все обвинения в отношении Иванисова, однако позже пресс-служба Генпрокуратуры опровергла его же заявление, отметив, что информация о насилии нардепа подлежит дальнейшей проверке.

Давид Арахамия

Стоит подчеркнуть, что на скандал уже отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. По словам гаранта, он лично проследит, чтобы насильника привлекли к ответственности.

Владимир Зеленский дает интервью, 20 ноября 2019 г.

"Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа". Человек будет наказан, если были почищены данные", - сказал президент.

Напомним, в Слуге народа отреагировали на скандал вокруг Иванисова.