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Розенблат-2: Венедиктова считает задержание с поличным недостаточным для слуги-нардепа

13:20
Юрченко даже не подписали подозрение - фото 1
Юрченко даже не подписали подозрение

Во вторник, 15 сентября, генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала скандал с попыткой откровенно замять уголовное дело против соратника Зеленского Александра Юрченко. Парламентарий якобы договорился о получении 200 тысяч долларов за протаскивание через ВР нужного закона.

Несколько месяцев детективы НАБУ вели нардепа, документировали его преступные намерения и собирали доказательства. Однако со "слугой народа" повторилась история, которая в прошлом созыве имела места с депутатом-порошенковцем - Бориславом Розенблатом. Которого также обвиняли в получении крупной взятки, но дело было слито.

НАБУ утаило информацию об огромной взятке "слуге народа"

Во время же передачи взятки посреднику-помощнику Юрченко правоохранители поймали злоумышленника с траншем в 13 тысяч долларов.

При этом генпрокурорша, на которой фактически повязали любое преследование парламентариев после "снятия неприкосновенности", обеспечила Юрченко своим полным прикрытием.

- Я должна иметь объективные сведения, подлежащие доказыванию, а именно время, место, способ обсуждения депутатом и его помощником действий по получению неправомерной выгоды, время, место, способ предоставления депутатом указания своему помощнику на совершение любых действий, направленных на выполнения договоренностей с заявителем. Единственными фактическими обстоятельствами, известными мне сегодня, которые можно назвать доказанными, факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений об изменениях в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристами, - заявила Венедиктова, игнорируя факты задержания помощника Юрченко.

Кроме того, генпрокурорша явно забыла, как ее подчиненные отстаивают ничем не подкрепленную политическую позицию Авакова в деле об убийстве Павла Шеремета. Но при этом существующих не поддельных доказательств вины Юрченко более чем достаточно. Однако в Генпрокуратуре не спешат. Зато коллеги по "Слуге народа" грозятся отстранить Юрченко на время расследования от своей политсилы.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Алексея Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тысяч долларов. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

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