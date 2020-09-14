НАБУ утаило информацию об огромной взятке "слуге народа"

НАБУ утаило информацию об огромной взятке "слуге народа"

Пресс-служба НАБУ скрыла информацию о взятке в размере $ 13 тыс, переданной через помощника депутату от "СН" Александру Юрченко.

Об этом сообщает "Деловая столица".

"На сайте НАБУ и официальной странице бюро на Facebook до сих пор отсутствует информация о следственных действиях по факту получения взятки нардепом от "Слуги народа", о чем сообщил еще в субботу опальный депутат, бывший "слуганародовец" Гео Лерос", - пишет издание.

Александр Юрченко

Более того, - уточняет СМИ, - помощник Юрченко, передававший взятку, до сих пор находится на свободе.

"Слив" от Гео Лероса произошел неожиданно для руководства НАБУ, которое сознательно скрывало информацию об этих фактах", - подчеркнула "ДС".

Что было ранее?

13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что помощник "слуги народа" Алексея Юрченко был задержан на взятке в размере 13 тыс долларов (аванс от взятки в 200 тыс. долларов – прим. ред.). Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.