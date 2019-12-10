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"Не надо кивать": Зеленский дико унизил Лаврова

Вчера, 19:40
"Не надо кивать": Зеленский дико унизил Лаврова - фото 1
"Не надо кивать": Зеленский дико унизил Лаврова

В понедельник, 9 ноября, во время "нормандского саммита" президент Украины Владимир Зеленский "сорвался" на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

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Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков.

"Владимир Александрович, ведя разговор, по большей части на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: и, господин Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров, - прим. ред.), прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете", - сообщил министр.

Напомним, что ранее Россия неоднократно настаивала на признании своих боевиков стороной переговорного процесса, на федерализации Украины и автономизации Донбасса. При этом Москва не перестает устраивать всевозможные провокации: несмотря на отвод войск, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, а в конце ноября-начале декабря 2019 г. оккупанты и вовсе заявили об определении "своих границ" и изъятии украинского языка из т.н. "конституции".

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Арсен Аваков Сергей Лавров Владимир Зеленский Нормандский формат Новости Украина
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