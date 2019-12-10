"Не надо кивать": Зеленский дико унизил Лаврова

"Не надо кивать": Зеленский дико унизил Лаврова

В понедельник, 9 ноября, во время "нормандского саммита" президент Украины Владимир Зеленский "сорвался" на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков.

"Владимир Александрович, ведя разговор, по большей части на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: и, господин Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров, - прим. ред.), прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете", - сообщил министр.

Напомним, что ранее Россия неоднократно настаивала на признании своих боевиков стороной переговорного процесса, на федерализации Украины и автономизации Донбасса. При этом Москва не перестает устраивать всевозможные провокации: несмотря на отвод войск, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, а в конце ноября-начале декабря 2019 г. оккупанты и вовсе заявили об определении "своих границ" и изъятии украинского языка из т.н. "конституции".