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НБУ отменит еще одну бумажную банкноту – ФОТО

18:45
НБУ отменит еще одну бумажную банкноту – ФОТО - фото 1
НБУ отменит еще одну бумажную банкноту – ФОТО

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

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Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

3 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках. На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах", - говорится в сообщении.

НБУ отменит еще одну бумажную банкноту – ФОТО - фото 199356

По подсчетам НБУ, введение новой гривны позволит государству сэкономить около 1 млрд грн, поскольку "продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов".

Напомним, с 1 октября 2019 года в Украине из денежнего обращения полностью вывели монеты 1, 2 и 5 копеек.

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