В Украине полностью исчезнет мелочь: Куда ее сдавать?

В Украине полностью исчезнет мелочь. Куда ее сдавать?

В Украине с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек полностью выведут из денежного обращения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Однако, если у вас накопилось в избытке копеек, вы сможете бесплатно обменять упомянутые монеты в течении 3 лет.

График вывода мелких монет из обпащения

1. В течение первого года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2020 г. включительно — во всех отделениях украинских банков;

2. В течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2022 г. включительно — в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Отметим, что до 18 октября 2019 г. все юрлица, филиалы и ФЛП должны сдать монеты (1, 2, 5 копеек – прим. ред.) для зачисления на счета.

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