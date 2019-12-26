НБУ начал стягивать деньги с украинского миллиардера

НБУ начал стягивать деньги с украинского миллиардера

Национальный банк Украины начал стягивать 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Решение Шевченковского районного суда г.Киева от 1 октября 2019 года, которым удовлетворен иск Национального банка и решено взыскать с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования, вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Для справки

Константин Жеваго (род. 1974 г.) – украинский политик и миллиардер. Родился в России. Позже с семьей переехал в Украину. В 1996 г. окончил Киевский государственный экономический университет. В начале 90-х начал карьеру ЗАО "Финансы и Кредит". Предположительно, возвысился благодаря бизнесмену Александру Волкову, который позже стал советником Леонида Кучмы.

В 1998 г. Жеваго, став народным депутатом, ворвался в украинскую политику. С тех пор до нач. 2010-х постоянно избирался в Раду (два раза от БЮТ), в 2019 г. проиграл "слуге народа".

В 2015 г. НБУ отозвал банковскую лицензию ПАО "Банк Финансы и кредит". 5 августа 2019 г. ГБР объявило подозрение топ-менеджерам учреждения. Позже бюро вызвало Констатина Жеваго на допрос, однако экс-нардеп так и не пришел в назначенное время. В ответ правоохранители задумались о санкциях и в октябре 2019 г. заявили о подаче в розыск украинского бизнесмена.