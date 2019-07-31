Назначенный Зеленским губернатор Черкасской области владеет бизнесом в России

Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА

Игорь Шевченко, которого в среду, 31 июля, представил президент Украины как нового главу региона, является успешным предпринимателем. В России.

Записана на губернатора и недвижимость на территории страны-агрессора. А обзавелся он ею в 2017-м, на третий год после начала войны РФ с Украиной.

Согласно е-декларации назначенного указом президента №563/2019 Игоря Шевченко на должность губернатора, за прошлый год он получил миллион гривен доходов. Наличными глава ОГА держит без малого 597 тысяч евро.

Среди недвижимого имущества чиновник указал квартиру и земельный участок с нежилым помещением в РФ. Последними объектами он владеет вместе с российскими бизнесменами Михаилом Арземановым и Андреем Луневым.

Сегодня же, представляя главу областной государственной администрации, Зеленский призвал активистам обращаться к нему лично, если те увидят провалы в его деятельности. Видимо, для президента наличие бизнеса в РФ не выглядит зашкварным. Впрочем, даже фирмы Зе уже после избрания на должность главы государства вели деятельность в РФ.

Напомним, после смены житомирского губернатора со здания ОГА сняли украинскую символику, а в Херсоне сразу же после выборов президента с флагштоков у областного совета сняли флаг не только Евросоюза, но и Украины.