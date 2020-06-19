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Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 3 - 19.06.2020

19:21
Наречена для тата 3 выпуск 3 - время романтики - фото 1
Наречена для тата 3 выпуск 3 - время романтики

В пятницу, 19 июня, в эфире СТБ стартует третий выпуск романтического шоу Наречена для тата 3. Все подробности 3 выпуска - на Без Табу.

В третьем выпуске «Наречена для тата-3» герои продолжат узнавать друг друга лучше, совершая романтические поступки. Правда, не все участники окажутся к ним готовы.

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 2

Спортивный папа Игорь и молодая мама Инна уже успели понравиться друг другу. Однако женщину шокировали условия проживания семьи, а самого Игоря – формы потенциальной невесты! Поэтому утро Инны начнется с тренировки.

«Я растрогалась, когда узнала, что Игорь с Артуром придумали тренировку специально для меня», – поделится Инна.

«Я люблю глазами, поэтому хочу спортивную женщину», – заявит герой.

Но не переусердствует ли мужчина со спортивным азартом, когда речь идет об отношениях? Кроме того, Игорь пригласит Инну на турнир, в котором мужчина будет боксировать. Девушка увидит вторую сторону жизни Игоря и реакцию других женщин на него. Приревнует ли Инна героя к его поклонницам?

А вот второй молодой папа Роман попробует соблазнить Юлю. Мужчина предложит потенциальной невесте вместе искупаться в джакузи. Такое предложение не обрадует Юлю.

Карина с Артемом посетят вечеринку в честь Хэллоуина. Но перед этим паре предстоит выбрать соответствующие костюмы. Для молодого отца непривычно посещать такие мероприятия и менять образы.

«Мне хочется, чтобы рядом был мужчина не зажатый и с ним можно было бы весело проводить время», – отметит Карина.

Согласится ли Артем выйти из своей зоны комфорта и немного поэкспериментировать?

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 3 - 19.06.2020:

 

 

Смотрите 3 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 19 июня в 19:00, на СТБ.

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СТБ Артем Топчий Роман Шульга Игорь Бубнов Шоубиз Наречена для тата
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