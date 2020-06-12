Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 2 - 12.06.2020

Карина знакомится с сыном Артема / Наречена для тата 3 выпуск 2

В пятницу, 12 июня, в эфире СТБ стартует второй выпуск реалити Наречена для тата 3. Все подробности 2 выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Во втором выпуске шоу Наречена для тата 3 к трем одиноким отцам, ищущим любовь, присоединится еще один – альфа-папа Игорь.

40-летний Игорь Бубнов – тренер по фитнесу и боксу. Занимается спортом с юности, но после развода заполнил им все свое время. Воспитывает 16-летнего сына Артура. Верит, что сможет встретить в реалити верную спутницу. Ценит в девушках семейные ценности, обращает внимание на физическую форму. По мнению Игоря, женщина должна иметь свое мнение и высказывать его, но при этом уважать позицию мужчины. «Я мечтаю стать мужем. А также отцом дочери. Во мне есть любовь, которую хочется отдать», – признается Игорь.

Игорь Бубнов врывается в третий сезон / Наречена для тата 3 выпуск 2

Кого же подобрали в пару Игорю психологи проекта с помощью программы совместимости?

А вот молодой папа Артем Топчий познакомит потенциальную невесту Карину со своим маленьким сыном.

«Для меня важно, чтобы моя девушка была открытой с ребенком», – отметит герой. Карине предстоит найти общий язык с гиперактивным ребенком, провести с ним целый день, а также испытать настоящий кулинарный шок!

Еще один герой - Веня - устроит выяснение отношений с Настей уже на следующий день после знакомства. Поступок героя не на шутку возмутит девушку. Что же натворит мужчина? И сможет ли пара найти компромисс?

Юлия открыта к чему-то новому? / Наречена для тата 3 выпуск 2

Застенчивый папа Роман пригласит потенциальную невесту Юлю на первое романтическое свидание. Цель мужчины – сблизиться с героиней. Но все пойдёт не по плану... Неужели первые недоразумения поставят под угрозу отношения пары? И замешена ли в этом экс-супруга Романа?

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 2 - 12.06.2020:

Смотрите романтическое реалити «Наречена для тата» сегодня, 12 июня в 19:00, на СТБ!