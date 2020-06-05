Наречена для тата - биографии участников 3 сезона

Евгений Рыжков - участник 3 сезона / Наречена для тата

В пятницу, 5 июня, на СТБ стартовал третий сезон реалити-шоу Наречена для тата. Биографии всех участников проекта - читайте на БЕЗ ТАБУ.

В третьем сезона реалити за свою любовь и победу сражаются 8 мужчрнг. Первую информацию о папах, которые надеются встретить свою любовь, читайте на Без Табу.

Все герои третьего сезона очень яркие. Среди них: чемпион мира по пауэрлифтингу, хиромант, многодетный отец, дауншифтер-изобретатель веломобилей, банковский работник, боксер и даже миллионер.

В первом выпуске мы познакомимся с тремя участниками.

Артем Топчий, 27 лет, г. Киев

Артем Топчий и его сын Максим

Кем работает: финансовый аналитик в банке.

Дети: сын Максим, 5 лет.

Интересные факты о папе: активный участник Гонки наций, посещает спортзал, недавно купил мотоцикл, езда на котором стала его новым хобби.

Какую девушку ищет: Артему хочется видеть рядом девушку с характером, но при этом умную, веселую, общительную, авантюрную, добрую.

Евгений Рыжков, 34 года, г. Кривой Рог

Евгений и Вера Рыжковы

Кем работает: менеджер организаций (предприятий).

Дети: 2-летняя дочь Вера.

Интересные факты о папе: Евгений уверяет, что в его жизни были всего две девушки, с которыми он строил отношения. В официальном браке не состоял, считает штамп в паспорте незначимым фактом.

Какую девушку ищет: главное – чтобы девушка выглядела естественно. Ценит доброту, отзывчивость, образованность. Евгению важно, чтобы со второй половинкой было о чем поговорить.

Роман Шульга, 37 лет, г. Чернигов

Роман Шульга и его сын Никита

Кем работает: директор сервисного центра

Дети: сын Никита, 11 лет

Интересные факты о папе: Роман – фанат программирования, развивает бизнес в интернете, увлекается правильным питанием и ЗОЖ, хорошо готовит.

Какую девушку ищет: изящную и симпатичную. Для Романа важен интеллектуальный уровень девушки. В своей избраннице хочет видеть одновременно любимую и друга.

Другие участники третьего сезона будут представлены в следующий выпуках шоу Наречена для тата.