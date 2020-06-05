Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 1 - 5.06.2020

Артем Топчий и его сынуля приглашают посмотреть 1 выпуск / Наречена для тата 3

В пятницу, 5 июня, в 19:00 на СТБ стартует третий сезон реалити об отношениях «Наречена для тата». Телезрители познакомятся с первыми тремя героями проекта и их потенциальными невестами. Подробности - на Без Табу.

Третий сезон романтического реалити «Наречена для тата» особенный, в первую очередь, рекордным количеством героев – встретить любовь в проекте надеются восемь одиноких пап из разных уголков Украины: Чернигова, Кривого Рога, Харькова, Киева.

В первом выпуске мы познакомимся с тремя участниками.

Это 27-летний киевлянин Артем Топчий, 34-летний житель Кривого Рога Евгений Рыжков и 37-летний черниговчанин Роман Шульга.

Наречена для тата 3 сезон - смотреть онлайн выпуск 1 - 5.06.2020

Смотрите 3 сезон романтического реалити «Наречена для тата» с 5 июня в 19:00 на СТБ!