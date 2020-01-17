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Нардепы затянули с законом о запрете возврата "ПриватБанка" Коломойскому

15:00
Процесс окончательного отлучения Коломойского от "ПриватБанка" затягивается - фото 1
Процесс окончательного отлучения Коломойского от "ПриватБанка" затягивается

Документ, который в случае принятия Верховной Радой сделает невозможным повторное владение днепровским олигархом крупнейшим украинским банком, находится на рассмотрении в комитете ВР. При этом "слуги народа", которых в этом институте большинство, совсем не торпятся с вердиктом.

В пятницу, 17 января, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, которая является едва ли не личным врагом Коломойского, заявила о том, что голосование по законопроекту №2571 невозможно до февраля.

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Связано это с тем, что запрещающий возврат неплатежеспособных банков бывшим владельцам документ не могут рассмотреть в Комитете ВР.

"Перенести голосование за законопроект придется, поскольку сейчас его только обсуждают в парламентском комитете, поэтому вынести документ в зал Верховной Рады до конца января этого года депутаты уже не успеют. Есть надежда, что народные избранники справятся в начале февраля", - подчеркнула Рожкова.

Как известно, с помощью поданного правительством 11 декабря 2019-го законопроекта, в НБУ и Кабмине хотят внедрить нововведения для предотвращения повторных махинаций с "ПриватБанком". Особенно после того, как неплатежеспособный банк спасли ценой многомиллиардных вложений.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, тяжба между государством и Игорем Коломойским может стать причиной заморозки переговоров с МВФ.

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Игорь Коломойский ПриватБанк Верховна Рада нардеп законопроект Новости
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