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"Мы идем, с*ка": замглавы НБУ пожаловалась на угрозы - ФОТО

Вчера, 21:00
"Мы идем, с*ка": замглавы НБУ пожаловалась на угрозы - ФОТО - фото 1
"Мы идем, с*ка": замглавы НБУ пожаловалась на угрозы - ФОТО

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова пожаловалась на СМС-угрозы. По мнению финансиста, они связаны с ее работой.

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Об этом она написала в Facebook.

"Вчера, в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что они получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - заявила Рожкова и пообещала и дальше стоять на страже реформ в НБУ.

'Мы идем, с*ка': замглавы НБУ пожаловалась на угрозы - ФОТО - фото 192714

"Если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается. Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства ( намек на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – прим. ред.). И вот вам небольшой тизер нашей работы в этом направлении", - подчеркнула финансист.

'Мы идем, с*ка': замглавы НБУ пожаловалась на угрозы - ФОТО - фото 192715

Отметим, что Рожкова не единственный работник банковского сектора, подвергшийся давлению в последнее время.Так, по словам экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, ей постоянно угрожает олигарх Игорь Коломойский. Будто бы из-за "ПриватБанка". Больше об этом читайте здесь.

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НБУ Игорь Коломойский ПриватБанк Угрозы Новости Украина
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