"Мы идем, с*ка": замглавы НБУ пожаловалась на угрозы - ФОТО

"Мы идем, с*ка": замглавы НБУ пожаловалась на угрозы - ФОТО

Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова пожаловалась на СМС-угрозы. По мнению финансиста, они связаны с ее работой.

Об этом она написала в Facebook.

"Вчера, в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что они получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - заявила Рожкова и пообещала и дальше стоять на страже реформ в НБУ.

"Если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается. Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства ( намек на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – прим. ред.). И вот вам небольшой тизер нашей работы в этом направлении", - подчеркнула финансист.

Отметим, что Рожкова не единственный работник банковского сектора, подвергшийся давлению в последнее время.Так, по словам экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, ей постоянно угрожает олигарх Игорь Коломойский. Будто бы из-за "ПриватБанка". Больше об этом читайте здесь.