Нардепы саботируют сборы на заседание Рады

Депутаты не хотят приезжать в Раду из-за коронавируса

В четверг, 26 марта, Владимир Зеленский собирался усилиями Разумкова и компании согнать парламентариев от "Слуги народа" и других депутатов ВР для проведения внеочередного заседания и принятия в его ходе ряда важных законов.

Один из вопросов, который парламентарии собирались рассмотреть, касался принятия антиколомойского законопроекта о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам.

Без него новому правительству Шмыгаля МВФ не выдаст столь необходимый кредит, который даст возможность государству прожить хотя бы немного до схлопывания экономики.

Кроме того, некоторые власть имущие хотят принятия ВР чрезвычайного положения с возможностью введения комментантского часа и ограничения других свобод ради остановки распространения коронавируса.

Сегодня же стало известно, что завтрашнее заседание Рады не состоится. По некоторым данным, большинство парламентариев попросту панически боится подцепить болезнь. Кроме того, некоторые депутаты уже госпитализированы с подтвержденным диагнозом, а их коллеги находятся в самоизоляции. Не хотят выходить на работу и подконтрольные Коломойскому нардепы, ведь принимать решение об ограничениях для их патрона им не с руки.

В своем Telegram-канале представитель "Слуги народа" Александр Качура написал о новой предполагаемой дате внеочередной сессии. По его словам, в пятницу Зеленский сгонит фракцию "СН" на заседание, где будет подавлять панический бунт. Уже в субботу нардепы, возможно, придут на работу.

“Предварительно. Фракция – пятница. Внеочередное – суббота. Ждем официальное подтверждение руководства ВР”, – отметил политик.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.