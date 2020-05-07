Нардепы приняли закон о страховании медиков, которые борются с коронавирусом

Депутаты решили застраховать медиков

В четверг, 7 мая, народные депутаты собрались на внеочередное заседание для того, чтобы обговорить предложенные "Слугой народа" и "Европейской солидарностью законопроекты", которые касались поддержки заразившихся COVID-19 медработников.

Поскольку изначально внесенный в парламент представителями переименованного БПП законопроект предполагал более высокий уровень оплат медработникам даже в случае благоприятного исхода болезни, а "Слуги народа" в лице Давида Арахамии в своем хотели платить врачам только при их смерти или инвалидности, представителям поломавшегося монобольшинства пришлось дополнять свою инициативу.

В итоге у "Слуг народа" получился законопроект, предусматривающий выплаты, аналогичные проекту "Евросолидарности", а также неизвестную оплату в случае заражения. В парламенте за его принятие проголосовали 340 человек.

Теперь в случае медика от коронавируса его семья получит выплату в 750-кратном размере прожиточного минимума. В случае получения врачом инвалидности в течение года после болезни, если она возникла из-за выполнения профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения, медик получит сумму от 300-кратного размера прожиточного минимума.

Просто подхвативший коронавирус работник медучреждения получит некую неизвестную "страховую выплату". Причем деньги ему перечислят только через месяц после выздоровления. В реальности этот пункт может работать совсем не так, как говорят "Слуги народа", поскольку доказать то, что человек болел именно COVID-19 при отсутствии тестирования будет невозможно.

Кроме того, в документе прописано и распространение всех вышеуказанных выплат на членов семьи медика.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 13691 заразившегося COVID-19. 340 человек скончались, а 2396 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.