"Забрать дивиденды у Пети": Разумков созывает Раду на внеочередное заседание

Арахамия требует от "Слуг народа" голосовать за их закон

Во вторник, 5 мая, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента, которое назначил на 7 число.

В ходе заседания, как следует из повестки дня, нардепы собираются рассмотреть законопроекты о страховании врачей, которые заразились коронавирусом.

Один из них был инициирован в целях набивания рейтинга "Европейской солидарностью" и предполагает выплату 100 необлагаемых доходов минимумов всем медикам (210 тысяч гривен), которые заразились коронавирусом. В случае же смерти врача его родственники должны получить 750 доходов (1,5 миллиона). С одной стороны - это важная инициатива, котора поможет загибающимся медикам, с другой стороны - явный популизм, ведь денег в бюджете на такую инициативу нет. Также не несет никакой ответственности за это и ЕС, зато в случае принятия закона - все лавры ушли бы партии прежнего президента.

А поскольку не голосовать за подобное предложение "Слуги народа" не могут, то для того, чтобы не отдать политическим оппонентам дополнительные очки рейтинга, представители Зе-команды решили предложить собственный и практически аналогичный закон. Об этом в закрытом чате для нардепов написал глава фракции "СН" Давид Арахамия. Скрины переговоров публикует Цензор.

"Люди Пети ходили и собирали подписи, часть наших людей повелась на провокацию и тоже дала подписи. - В результате впервые в нашей истории Петя без нас смог собрать внеочередную сессию с законом о коронавирусе. Там популизм. Чтобы не отдать Пете в руки инициативу, мы внесли собственный законопроект, - написал парламентарий. В среду проведем на комитете и нужно всем быть, чтобы не допустить принятия их закона. Примем наш и заберем политические дивиденды себе".

Эпичным выглядит и то, что нардепы собираются принять документ, который предполагает отсутствие выплат для медиков, которые выздоровели от коронавируса и чье здоровье не пострадало. Деньги смогут получить только те, кто стал инвалидом. Под каким соусом "Слуги народа" будут проталкивать тот проект, который предусматривает меньшие выплаты медработником, пока неизвестно.