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Нардепы приняли новый состав ЦИК

15:00
Рада утвердила новый состав ЦИК - фото 1
Рада утвердила новый состав ЦИК

В ходе утреннего пленарного заседания Верховной Рады народные депутаты проголосовали за назначение 17 новых работников Центральной избирательной комиссии. Замену состава ЦИК произвели по политическому требованию Владимира Зеленского.

Сегодня в ходе голосований нардепы решили отдельно утвердить каждую из предложенных президентом кандидатур.

Зеленский подал в Раду список нового состава ЦИК

В итоге в новый состав ЦИК вошли большинство представителей пропрезидентской партии "Слуга народа": Оксана Боярчук, Елена Гатауллина, Виталий Грень, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Павел Любченко, Александра Кармазь, Владимир Перепелюк, Виталий Плукар, Сергей Постивий и Юрий Фрицкий.

Европейскую солидарность будет представлять лишь один человек - Юрий Буглак.

Также в новый состав ЦИК вошли по одному нардепу от "Батькивщины" и "Голоса" - Виктория Глущенко и Андрей Гевко. Зато рыги получили в центризбиркоме два места. Хлебные должности достались Юрию Мирошниченко и Сергею Дубовику.

Как известно, мотивировал необходимость сменить ЦИК Владимир Зеленский тем, что "при регистрации кандидатов на выборы ЦИК действовала предвзято и вопреки принципам, определенным избирательным законодательством", хотя на самом деле члены комиссии просто отсеивали незаконно баллотирующихся сепаров, граждан других стран и не живущих в Украине деятелей. Многие из них в итоге добились своего участия в выборах через суды.

Напомним, предыдущий состав ЦИК, который провел идеально демократичные выборы, был досрочно распущен по решению главы государства. Весной 2019 он обвинил комиссию в затягивании оглашения результатов второго тура президентских выборов. От этого зависела дата инаугурации, которая была крайне важна для нового президента.

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