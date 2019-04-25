"Булаву прячет" : Зеленский осудил ЦИК – ВИДЕО

21:00 25 апреля,

"Булаву прячет" : Зеленский осудил ЦИК – ВИДЕО

Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов.

Свое обращение будущий гарант выложил в Facebook.

"Сейчас происходят очень забавные вещи - победа есть, а полномочий нет, кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов", - заявил комик.

И тут же объяснил, с чем это связанно. По мнению экс-комика, его хотят лишить права распускать парламент.

По Конституции, тот можно отправить на пару веселых букв лишь за полгода до выборов. При более поздней инаугурации Зеленский будет лишен такого права.

"Система боится! Это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо, даже не на 73, а на все 100%. Всех с праздником Пасхи!", - заявил избранный президент.

Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов. Наш новый президент - Владимир Зеленский. Началась новая эпоха.

Согласно данным ЦИК, шоумен набрал 73.22 % (13 541 530 голосов), пока что действующий гарант Петр Порошенко 24.45 % ( 4 522 320 голосов), 2,31 % бюллетеней признаны недействительными.

Стоит отметить, что явка на выборы составила 62,07 % (18 491 840 избирателей). Судя по регионам, Зеленский победил везде, кроме Львовской области.

Результат шоумена является самым высоким на президентских выборах за всю историю страны.