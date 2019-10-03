Зеленский подал в Раду список нового состава ЦИК

Зеленский определился с составом ЦИК

В четверг, 3 октября, президент Украины отправил на рассмотрение парламента предложенный им перечень членов Центральной избирательной комиссии. Сменить состав ЦИК Зеленскому кортит, поскольку он, судя по всему, хочет посадить в кресла подконтрольных себе людей.

Сегодня Зеленский рекомендовал нардепам рассмотреть кандидатуры 17 будущих членов ЦИК, за которых обладающие монобольшинством "Слуги народа" без проблем проголосуют.

Большинство предложенных президентом ответственных за будущие выборы - представители партии Зе.

В целом же список выглядит так: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гаттауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый и Юрий Фрицкий.

Примечательно, что среди людей, которых с трудом можно будет назвать не заинтересованными в честных выборах, в списках значатся и весьма уважаемые кандидаты. Андрей Гевко, к примеру, является сооснователем сети "Опора".

Будет представлен в ЦИК и ставленник Коломойского - Виталий Грень раньше руководил юридическим департаментом партии "Укроп" - первым политическим проектом олигарха.

Напомним, предыдущий состав ЦИК, который провел идеально демократичные выборы, был досрочно распущен по решению Зеленского. У самого президента, к слову в свое время сложились достаточно сложные отношения с нынешней ЦИК.

Весной 2019 он обвинил комиссию в затягивании оглашения результатов второго тура президентских выборов. От этого зависела дата инаугурации, которая была крайне важна для нового президента.