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Нардеп Иванисов участвовал в групповом изнасиловании (ФОТО)

20:20
Иванисов участвовал в изнасиловании не сам - фото 1
Иванисов участвовал в изнасиловании не сам

Как бы член Зе команды не пытался отпетлять от своего участия в тяжком преступлении, едва ли не каждый день общественности становятся известны все новые факты о случившемся в 1995-м году. Насиловал несовершеннолетнюю девочку будущий нардеп, когда ему было 17, вместе с тремя друзьями.

Как свидетельствуют документы, которые выложил в своем паблике в Telegram пособник осужденного преступника Януковича Андрей Портнов, "слуга народа" был по уши виновен, но не отсидел полный срок по нескольким причинам.

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В первую очередь, ему не впаяли "максималочку" из-за недостижения совершеннолетия. Кроме того, как сообщают источники многих СМИ, Иванисов был "мазанным" - благодаря влиятельному и небедному отцу, преступника не трогали в колонии, а также всячески ограждали от справедливого наказания за жуткое преступление.

Согласно обвинительному вердикту, который вынесли в марте 1996 года в Пологовском райсуде Запорожской области, Иванисов был участником не просто изнасилования, а группового акта. Вместе с ним в деле фигурировали еще трое молодых людей.

Нардеп Иванисов участвовал в групповом изнасиловании (ФОТО) - фото 191664

Нардеп Иванисов участвовал в групповом изнасиловании (ФОТО) - фото 191662

В уголовном деле Иванисова значится, что 31 августа один из друзей предложил компании покататься на машине своего отца. По дороге они похитили девушку, которую насиловали по очереди. Будущий нардеп при этом сначала удовлетворил страсть в извращенной форме, а потом постарался изнасиловать, но не сумел по причине мужского бессилия.

За содеянное ему сначала впаяли 3,5 года. Затем - скостили год, но сидеть долго будущему нардепу с влиятельным папашей не пришлось. Насильника помиловал президент Кучма.

Нардеп Иванисов участвовал в групповом изнасиловании (ФОТО) - фото 191663
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