Нардеп Яременко предложил провести выборы в Крыму и на Донбассе

Яременко притапливает за выборы под дулом оккупантов

Скандальный и явно не понимающий последствий от собственных инициатив представитель "Слуги народа" поддержал начисто пророссийскую идею проведения местных выборов на территориях оккупированных Донбасса и Крыма.

Как написал на своей странице в Facebook любитель проституток, комментируя заявление российских террористов о том, что возможное постановление Рады о проведении выборов нарушает минские соглашения в пункте о выборах в ОРДиЛО и на территории полуострова.

И хотя Яременко правильно подметил, что минские соглашения никем не ратифицированы, а в них нет ни слова о конкретно выборах 2020, подразумевающие проведение выборов только после изгнания оккупантов договоры "можно не выполнять".

"В Минских договоренностях нет ничего о местных выборах в Украине в 2020 году. Упоминания о выборах там есть относительно 2015 года. Это год, когда Россия нарушила Минские договоренности в части изменения линии разграничения в районе Дебальцево, - подчеркнул "слуга народа". - Я же не против проведения местных выборов на всей территории Украины – включая Донбасс и Крым".

Как известно, на Банковой очень хотят провести выборы на оккупированной территории даже при наличии полного контроля над "ДНР", "ЛНР" и Крымом со стороны России. На фоне таких стремлений президент Зеленский ввел в состав Трехсторонней контактной группы так называемую "группу Ермака" - целый ряд членов правительства. А это значит, что в Минск будут ездить не только "пенсионеры украинской политики", но и действующие чиновники, которые уполномочены принимать серьезные решения.

Поможет ли это воплотить неадекватное решение о проведении выборов в "ДНР" и "ЛНР" еще не ясно. Но, определенно, участие жителей ныне захваченных русскими территорий в голосовании уже в ноябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины.