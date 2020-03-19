Нардеп Шахов заразил коронавирусом кого-то из родных

Как минимум одного человека Шахов все же заразил

В четверг, 19 марта, в Киевской облгосадминистрации заявили о сдаче положительных тестов на COVID-19 жительницей региона и родственницей единственного официально больного. А таковым является нардеп Сергей Шахов.

Таким образом, официально подтвержденных случаев заражения в стране стало 17. Из них по два - в Киеве и области.

Согласно сообщению на странице ОГА в Facebook, второй заболевшей оказалась женщина-член семьи "нулевого" пациента в области. Речь идет о родственнице нардепа Шахова, который как раз и был первым зараженным в регионе. Впрочем, чиновники фамилию больной не раскрывают.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирус. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести, - подчеркнули в ОГА. - Всего в области выявлены пять случаем на заболевание. Два человека госпитализированы в Белой Церкви, двое - в Киево-Святошинском районе, один - в Броварах (не подтвердился)".

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.