Нападників на українського хлопця в Парижі заарештували - на них чекає суд

Напад на Юрія Крученика сколихнув 2 країни

Поліція у столиці Франції рапортує про успіхи в розслідування нападу на українського підлітка Юрія Крученика.

Загалом за цією справою було затримано дванадцять осіб: одинадцять підлітків віком 15-17 років та один 18-річний юнак. Більшість з них мешкає у містечку Ванв, що біля Парижа.

Дев’ятьом підозрюваним у жорстокому побитті українського підлітка висунуті обвинувачення, включаючи замах на убивство.

Зазначається, що трьох затриманих було відпущено без висунення обвинувачень на цій стадії розслідування.

Нагадаємо, 15 січня у Парижі банда тінейджерів жорстоко побила 14-річного українського підлітка. Близько десяти нападників з металевими палицями, битами й ножами атакували компанію студентів.

На оприлюдненому відео з камери спостереження зафіксовано, як підлітка жорстоко б'є група хлопців. Нападники застосовують холодну зброю, палиці, стрибають на голову жертви.

У результатів нападу у хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття українського підлітка Юрія у Парижі шокує дикістю і ненавистю, та наголосив, що винні мають бути покарані. Він додав, що вже є "жорстка реакція" міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.