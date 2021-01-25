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На 15-річного українця напала банда в центрі Парижу - Франція та Україна обурені

Вчера, 17:10
Напад на молодого українця шокував дві країни - фото 1
Напад на молодого українця шокував дві країни

15-річний український підліток Юрій Крученик, який навчається в одній зі шкіл Парижу, опинився в реанімації після жорстокого нападу з використанням арматури. Про це повідомили президент Зеленський та посольство України у Франції.

Напад стався 15 січня приблизно о 17:00 у центрі французької столиці, у районі Богренель, що за 1,5 км від Ейфелевої вежі.

Наприкінці минулого тижня ця історія стала однією з ключових у французьких ЗМІ. Сьогодні про неї написав президент України.

"Юрій з друзями повертався зі школи, коли на них напали. Хлопець досі у важкому стані з численними травмами, досі лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає", - повідомив Зеленський.

Юрій, якому на момент нападу було 14 років, як і його друзі намагався втекти від нападників, але впав. Приблизно 10 нападників лупцювали його, застосували арматуру.

На відео з камер спостереження, яке поширюють в соцмережах, помітно, що в побитті хлопця беруть участь всі нападники.

"Десять фігур в капюшонах і масках, які згрупувалися навколо молодого хлопця, що згорнувся калачиком на землі, б'ють його кулаками, ногами. Один з них використовує якийсь предмет, молоток чи великий гайковий ключ, і завдає чотири удари по тілу і по голові. Потім банда втекла. Хлопець лежить на землі, він перестав рухатися", - описує побачені кадри видання Le Monde.

Мати підлітка Наталія Крученик повідомила телеканалу BFMTV, в якому стані хлопця забрали медики: "Вони пробили йому череп, зламали руку, пальці, ребра". Після того, як хлопця доставили до лікарні, його ввели у штучну кому.

"Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування - необхідні стимули", - пообіцяв Зеленський.

У Франції напад у центрі столиці викликав обурення і заклики відправити за ґрати нападників.

Зірка кіно Омар Сі бажає здоров'я Юрію Крученику:

"Напад неймовірної дикості. Слідство має пролити світло на факти та притягнути до відповідальності винних у цьому мерзенному вчинку", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

"Надзвичайно обурена неймовірною агресією проти молодого Юрія. Винних треба знайти і віддати під суд. Вся моя підтримка йому та його родині", - написала у Twitter мерка Парижа Анн Ідальго.

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