"Нафтогаз" победил "Газпром" в суде Люксембурга

Нафтогаз снова побеждил Газпром

Адвокаты, представляющие Национальную акционерную корпорацию "Нафтогаз Украины" в очередной раз добились успеха в международной инстанции в тяжбе с российскими террористами.

Причем русским пришлось признать долг в 2,6 миллиарда долларов перед "Нафтогазом", о чем свидетельствует квартальная отчетность "Газпрома".

Так, суд Люксембурга принял решение о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Согласно документации российского монополиста, 24 мая этого года "Газпром" подавал ходатайство в надежде отменить долги. Дата слушаний на момент конца отчетного квартала не определена.

Напомним, в феврале этого года "Нафтогаз" направил в подразделения банков и в Gaz Capital в Люксембург сообщения об аресте любых активов "Газпрома".

Спустя два месяца русские попытались обжаловать арест, но 8 июля суд отклонил ходатайство представителей российской компании.

Как известно, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

"Газпром" также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

В итоге "Нафтогаз Украины" сумел не только добиться ареста активов российских монополистов на огромную сумму, но и начала процедуру взыскания этих средств.