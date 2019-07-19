Нафтогаз вынес Газпром вперед ногами в судах Нидерландов и Люксембурга

Нафтогаз выиграл очередную тяжбу у Газпрома

Апелляционный суд Амстердама послал представителей Газпрома, которые хотели настоять на отсутствии у судей юрисдикции в деле о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Точно такое же решение принял и Окружной суд Люксембурга, который подтвердил аресты активов "Газпрома" по всей территории страны.

Победы адвокаты "Нафтогаза" добились 8 июля, но сообщили о них в компании лишь сейчас.

"Газпром отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, поэтому мы ищем и арестовываем его имущество в различных юрисдикциях в рамках принудительного исполнения решения арбитража. Газпром, конечно, такие действия неохотно и пытается в судах доказать незаконность ареста своего имущества. Но европейская судебная система в очередной раз демонстрирует, что нельзя игнорировать решение международного суда и забыть о долге", - отметили в украинской компании.

В общем и целом российский газовый монополист висит "Нафтогазу" более 2,8 миллиарда долларов.

Напомним, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

"Газпром" также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

В итоге "Нафтогаз Украины" сумел не только добиться ареста активов российских монополистов на огромную сумму, но и начала процедуру взыскания этих средств.