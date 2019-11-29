"Нафтогаз" хочет арестовать активы "Газпрома" в Латвии

"Газпром" могут прижать в Латвии

Юристы украинской компании НАК "Нафтогаз" намерены прижать российского монополиста в еще одной стране. В рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража украинская компания уже подала соответствующий иск в латвийский суд.

В пятницу, 29 ноября, об этом стало известно из квартального отчета "Газпрома".

Согласно документу, НАК собирается добиться ареста счетов и активов "Газпрома" в Латвии путем рассмотрения иска в суде Видземского предместья в Риге.

В иске представляющие интересы нашей страны юристы указали, что для выполнения решения Стокгольмского арбитража, согласно которому русские должны вернуть "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов по спору о транзите, служители Фемиды должны принять постановление об аресте всех активов русских в стране:

"5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер".

Первое судебное заседание по этому спору должно пройти в конце апреля следующего года.

К слову, арестовывать в Латвии есть что. Газпрому принадлежит более трети акций АО "Латвияс Газе". Доходы этой компании за первые три квартала этогогода составили 8,196 миллиарда рублей.

Как известно, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

"Газпром" также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

В итоге "Нафтогаз Украины" сумел не только добиться ареста активов российских монополистов на огромную сумму, но и начал процедуру взыскания этих средств.

Что же касается дальнейшего транзита, то русские хотят отказаться от него полностью, поскольку достраивают "Северный поток".