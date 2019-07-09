Надежда Савченко собралась в оккупированную Горловку для агитации

Надежда Савченко решила устроить путешествие в "ДНР"

Обвиняемая в подготовке к теракту и силовому захвату власти нардеп Надежда Савченко намеревается кататься по захваченному путинскими карателями городу, чтобы агитировать жителей "ДНР" приехать и проголосовать за нее 21 июля.

Баллотирующаяся в Раду в прифронтовом поселке Зайцево Надежда Савченко полна безумных мыслей.

Поскольку большая часть ее 51 округа находится на оккупированной территории, нардеп решила устроить себе трип к террористам. При этом отсидевшая в российском плену Герой Украины уверена в своей безопасности на земле, где господствуют путинские войска. В целом, это понятно, ведь, по данным украинских спецслужб, Савченко состояла в сговоре с оккупантами и собиралась обстреливать Киев из минометов, а также уничтожить всех нардепов Верховной Рады, президента и членов Кабмина, так что угрожать ей в "ДНР" ничего не должно.

Сама же Надежда Савченко подала заявку на получение пропуска на неподконтрольную Украине территорию в компетентные органы. В указании причины поездки она указала проведение встречи с избирателями.

По словам нардепа, в штабе ООС она уже получила разрешение, а теперь ждет документы из СБУ.

Напомним, 22 марта 2018 г. ВРУ разрешила привлечь Савченко к уголовной отвественности.

Позже ее задержали представили СБУ прямо в здании парламента и доставили на допрос.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для нее меру пресечения в виде двух месяцев под арестом. Нардеп объявила голодовку и несколько раз дала показания на полиграфе.

Отметим, что 9 августа суд также отказался передать Савченко на поруки 28 человек.

13 декабря политик прекратила голодовку.

3 февраля в ЦИК для регистрации подали документы Савченко, но залог в 2,5 млн грн не внесли.

16 апреля скандального политика отпустили на волю.