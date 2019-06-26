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Всех отпустить: Конституционный суд признал незаконными аресты террористов

08:40
Савченко добилась скорого выхода на свободу почти всех террористов - фото 1
Савченко добилась скорого выхода на свободу почти всех террористов

Вопреки здравому смыслу и нормам закона судьи КСУ постановили, что применение меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых в государственной измене и терроризме является неконституционным.

Такого решения добились известные своими преступлениями нардеп Надежда Савченко и экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук. Последнего вытаскивал из СИЗО едва ли не лично Андрей Портнов.

Андрей Портнов вытащил из СИЗО судью-предателя

Теперь же пророссийские деятели добились признания КСУ норм закона нелегальными, что приведёт к массовому выходу из СИЗО убийц, пособников "ДНР" и изменников, поскольку любой суд отныне обязан менять им меру пресечения на более мягкую.

В решении КСУ сказано, что положение части пятой статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса Украины допускает применение меры пресечения в виде содержания под стражей на основании формального судебного решения, что и нарушает принцип верховенства права.

"Содержание под стражей является самой суровой мерой пресечения среди всех возможных и предусмотренных УПК и считается исключительной, которая применяется только в случае, если прокурор докажет, что более мягкие меры пресечения не смогут привести к рискам, предусмотренным статьёй 177 УПК", - сказано в постановлении КСУ, отменяющем посадки террористов в СИЗО.

Так что теперь для людей типа Савченко, которые планировали убить 450 депутатов, всех членов правительства и параллельно с этим пострелять из минометов по вечно людному центру Киева, будут выбирать максимум домашний арест.

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