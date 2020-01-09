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Нацсовет оштрафовал "НАШ" за интервью Азарова. Раскрыты детали

19:40
Нацсовет оштрафовал "НАШ" за интервью Азарова. Раскрыты детали - фото 1
Нацсовет оштрафовал "НАШ" за интервью Азарова. Раскрыты детали

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал на 100 тыс грн телеканал "НАШ" за интервью с премьером Януковича Николаем Азаровым.

112 каналу отменили лицензию: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"По результатам мониторинга спутникового вещания "Макси-ТВ" 5 октября 2019 зафиксировано трансляцию передачи "Гордон", гостем которой был Николай Азаров, в которой звучали утверждения и высказывания, имеющие признаки нарушения требований части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" ; абзацев третьего, четвертого и девятого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - говорится в сообщении Нацсовета.

В связи с нарушением упомянутых норм регулятор провел проверку телеканала "НАШ" и установил, что интервью Азарова содержит в себе язык ненависти и является таковым, которое противоречит объективным фактам.

Поэтому руководствуясь ч. 8 ст. 72 ЗУ "О телевидении и радиовещании", Нацсовет применил к каналу санкцию "взыскание штрафа" - 25% от размера лицензионного сбора, начисленного за выдачу лицензии, что составляет 105 625,50 грн".

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Николай Азаров Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Новости Украина
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