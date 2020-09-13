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Нацполиция начала сотрудничество с попом-террористом из Славянска

15:00
Хижняков шесть лет назад читал проповеди боевикам "ДНР" - фото 1
Хижняков шесть лет назад читал проповеди боевикам "ДНР"

Пророссийский боевик с украинским паспортом и документами сотрудника ФСБ в составе подразделения УПЦ МП стал фаворитом у аваковских полициейских. Коллаборант, ранее благословлявших на убийства украинцев "Моторолу" и Гиркина-Стрелкова, теперь читает проповеди славянским копам.

О том, что официально устроенный протоиереем УПЦ МП террорист Олег Хижняков работал с оккупационными войсками, было известно еще в 2014-м году.

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С самого начала оккупации Донбасса он предоставлял бандформированиям Гиркина-Стрелкова приют прямо в своем храме Святого Духа. Более того, ватовоин обеспечивал приезжих наемников и военнослужащих всем необходимым для выполнения поставленных перед ними задач.

Помимо сбора денег, предоставления койкомест и набора людей для вербовки в "ДНР" псевдосвященник занимался и исконно поповской работой: освящал боевые знамена террористов и благословлял их на расправу над мирными жителями Донбасса и украинскими защитниками.

Нацполиция начала сотрудничество с попом-террористом из Славянска - фото 205347

Свидетельств работы Хижнякова на русских очень много. Но открытое по факту государственной измены уголовное дело до ума никто не довел. А теперь же протоиерея активно привлекают для чтения проповедей среди полицейских освобожденного от русских города.

Нацполиция начала сотрудничество с попом-террористом из Славянска - фото 205348
Не знать о том, что поп работает на Россию, руководство полиции, которое и занимается огранизацией подобных мероприятий, попросту не может. А агент ФСБ не просто безнаказанно находится на свободе, но и продолжает свою антиукраинскую деятельность.
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