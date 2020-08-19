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Суд оправдал российского спецслужбиста, который распространял коронавирус среди украинцев

11:00
Николая Зеленюка оправдали за нарушение карантина - фото 1
Николая Зеленюка оправдали за нарушение карантина

Служители Фемиды из Ивано-Франковского апелляционного суда отказались штрафовать злоумышленника, который под прикрытием своей церковной деятельности в УПЦ МП показательно выполнял приказы из Москвы и собирал людей в период карантина.

Согласно данным судебного реестра, псевдосвященник Николай Зеленюк нарушал правила карантина и занимался целенаправленным созданием ситуации по распространению COVID-19, но при этом виновным его не признали.

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Хотя поначалу суд первой инстанции приговорил работающего на спецслужбу страны-оккупанта к штрафу в 34 тысячи гривен, в апелляции адвокаты называющего себя попом добились полной отмены наказания.

Несмотря на тот факт, что Зеленюк 21 апреля проводил массовые религиозные служения в храме Ивано-Франковска без какого-либо обеспечения прихожан масками и без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, адвокат съехал на то, что изначально попа судили без его участия.

Кроме того, юрист доказал суду, что заполнявшие протокол менты нарушили ряд требований кодекса об административном правонарушении.

В итоге служители Фемиды признали занимавшегося подрывной деятельностью злоумышленника невиновным.

Напомним, в самом начале карантина путинские спецслужбисты из филиала РПЦ выполняли директивы из центра и старались проводить как можно больше массовых мероприятий для распространения коронавируса. В итоге церкви на какое-то время стали рассадником коронавируса. Среди самих агентов ФСБ в рясах переболела едва ли не большая их часть. Некоторые адепты Гундяева передислоцировались в ад.

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