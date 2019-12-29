Убийство Шеремета Обмен пленными Владимир Зеленский

Начался обмен пленными между ОРДиЛО и Украиной (ВИДЕО)

12:00
Начался обмен пленными между ОРДиЛО и Украиной (ВИДЕО) - фото 1

Днем в воскресенье, 29 декабря, российские оккупанты привезли на КПВВ "Майорск" лишь ту часть похищенных ими заложников, которую сами посчитали нужной. Боевики сумели навязать представителям Украины свою диктовку формулы "всех на всех", сделав большую часть лишенных свободы "неподтвержденными".

Кого именно из украинцев выпустили путинские наемники, пока неизвестно, поскольку у Зеленского отказали абсолютно всем журналистам в аккредитации и присутствии на месте непосредственно во время процедуры обмена.

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Само собой, российские пропагандисты работают прямо на "точке", что и дает путинским утыркам невероятную информационно-пропагандистсткую фору: в Офисе президента будут рассказывать лишь о своей "невероятной победе", а боевики с телеканалов "Звезда", "Россия-1" и так далее будут лгать о другом. В итоге украинцам узнать правду в полном объеме попросту не от кого.

Начался обмен пленными между ОРДиЛО и Украиной (ВИДЕО) - фото 193576

Кого именно из террористов собирается передаьб украинская сторона, так же не ясно - у президента никаких списков не публиковали. Возможно, чтобы не дать активистам помешать выдаче "дыре" очередного свидетеля военных преступлений Путина, а также чтобы не заблокировали выезды террористам, которые совсем не причастны к войне на Донбассе. Известно, что Кремль требовал отпустить организаторов теракта в Харькове, убийц из "Беркута". Благодаря усилиям коллаборантов, это получилось.

По некоторым данным, всего Киев выдает квазиреспубликам 87 террористов.

Смотрите видео встречи освобожденных из заложников "ДНР" и "ЛНР" украинцев онлайн:

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война на Донбассе ДНР "ЛНР" терроризм Боевики Обмен пленными Новости Украина
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