Хищения на 80 миллионов: НАБУ обыскивают Нацгвардию и готовят подозрение Аллерову
Вторник, 14 мая, стал очередным неприятным днем для экс-командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, которого недавно уволил своим указом пока еще действующий президент Петр Порошенко.
Детективы антикоррупционного бюро сумели прийти с обысками в принадлежащих Нацгвардии домах, а также в офис "Укрбуда" в рамках расследования махинаций со средствами при строительстве жилья для военных.
По данным источника "Українських новин", всего по этому уголовному делу оперативники НАБУ решили провести сразу 20 оперативно-следственных мероприятий.
Фигурантами же уголовки являются совершенно не рядовые чины Нацгвардии, а топы. Так, детективы готовятся объявить о подозрении непосредственнно экс-главе НГУ Юрию Аллерову. Ему собираются инкриминировать совершение преступления, описанного в статье 191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества, в т.ч. с использованием служебного положения". Эксперты НАБУ утверждают, что речь идет о махинациях с жильем для бойцов, которые нанесли убытков стране на колоссальную сумму - 81 миллион гривен.
Напомним, уволил Аллекрова Порошенко 7 мая. А с учетом сегодняшних обстоятельств, нельзя исключать и то, что сделал он это накануне обысков совершенно не случайно.