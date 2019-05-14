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Хищения на 80 миллионов: НАБУ обыскивают Нацгвардию и готовят подозрение Аллерову

14 мая, 15:00
Аллерова могут посадить - фото 1
Аллерова могут посадить

Вторник, 14 мая, стал очередным неприятным днем для экс-командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, которого недавно уволил своим указом пока еще действующий президент Петр Порошенко.

Детективы антикоррупционного бюро сумели прийти с обысками в принадлежащих Нацгвардии домах, а также в офис "Укрбуда" в рамках расследования махинаций со средствами при строительстве жилья для военных.

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По данным источника "Українських новин", всего по этому уголовному делу оперативники НАБУ решили провести сразу 20 оперативно-следственных мероприятий.

Фигурантами же уголовки являются совершенно не рядовые чины Нацгвардии, а топы. Так, детективы готовятся объявить о подозрении непосредственнно экс-главе НГУ Юрию Аллерову. Ему собираются инкриминировать совершение преступления, описанного в статье 191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества, в т.ч. с использованием служебного положения". Эксперты НАБУ утверждают, что речь идет о махинациях с жильем для бойцов, которые нанесли убытков стране на колоссальную сумму - 81 миллион гривен.

Напомним, уволил Аллекрова Порошенко 7 мая. А с учетом сегодняшних обстоятельств, нельзя исключать и то, что сделал он это накануне обысков совершенно не случайно.

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уголовное дело НАБУ Петр Порошенко Обыск хищение Новости Украина Юрий Аллеров
Українські новини
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