Глава Нацгвардии ушел в отставку из-за семьи

23:30 07 мая,

Глава Нацгвардии ушел в отставку из-за семьи

Во вторник, 7 мая, глава Нацгвардии Юрий Аллеров подал в отставку….из-за семьи.

Указ об увольнении уже подписал президент Украины Петр Порошенко.

Объясняя свой уход, военнослужащий заявил следующее:

"Я подал в отставку по семейным обстоятельствам, он ее принял".

И добавил, что возможно продолжит свою работу на родную структуру.

"Если новый президент примет такое решение, я буду рассматривать это предложение. А сейчас буду уволен по закону".

Для справки

Юрий Аллеров родился и вырос во Львове. Учился в Ленинграде. В 2010 г. назначен начальником Западного ТРК Внутренних войск МВД Украины, с 2015 – глава Нагвардии, генерал-полковник (2017), кавалер орденов Богдана Хмельницкого II и III степени.

Напомним, Петр Порошенко уволил главу Службы безопасности президента. Соответствующий указ опубликован на сайте гаранта.

"Освободить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления – начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - сказано в акте.

Отметим, что Юрий Федеров пребывал на этой должности почти 5 лет с июня 2014.