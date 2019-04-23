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Детективы ГБР пришли с обысками в НАБУ по делу Гладковских

23 апреля, 14:20
Следователи ГБР рыщут в поисках документов по офису НАБУ - фото 1
Следователи ГБР рыщут в поисках документов по офису НАБУ

Днем во вторник, 23 апреля, в офис Национального антикорруцпионного бюро прибыли следователи Госбюро расследований, которые ведут дело о хищениях в "Укроборонпроме" с участием экс-первого зама главы СНБО Олега Гладковского, его сына и других подельников.

В пресс-службе НАБУ причин следственных действий не назвали, а вот пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган поясняет, что ГБР обыскивает офис бюро для поиска доказательств о помощи детективов Гладковским, Жукову и Рогозину.

НАБУ обвинило САП в саботаже дела о коррупции в оборонке и отмазывании Гладковского

Об этом представитель Юрия Луценко написала на своей странице в Facebook:

"Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере, проходит выемка документов, что может свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу по хищению в "Укроборонпроме". Информация Главной военной прокуратуры, направлена в НАБУ в марте 2017 года, но не получила развития в расследовании. ГБР оценивает бездействие руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагирования на сведения, содержавшиеся в направлениях документах".

Фактически следователи ГБР пришли за внештатным сотрудником бюро Артемом Шевченко и как минмум заместителем директора НАБУ Гизо Углавой, который подмахивал документы для "Оптимумспецдетали". Впрочем, вполне может быть, что правоохранителям удастся доказать и причастность к схемам самого Сытника.

Напомним, 19 апреля судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык дала следователям ГБР разрешение на изучение оригиналов уголовных дел, которые касаются хищений в "Укроборонпроме" и находятся в НАБУ.

Напомним, 25 февраля журналисты проекта "Бигус.инфо" опубликовали скандальный материал о якобы тотальной коррупции при закупках запчастей для всех оборонных предприятий Украины. Антикоррупционные деятели, основываясь на якобы полученном ими анонимном письме, рассказали, как Игорь Гладковский договаривается о поставках деталей к БТРам, танкам и так далее, которые потом "провозят контрабандой" и уже легально перепродают украинским заводам. Правда, пока доказательства общественности не продемонстрировали - вся переписка коррупционеров была нарисована редакторами программы, а диалоги озвучивали журналисты. Тем не менее, и Луценко и в СНБО с Администрацией президента прямо или косвенно факт "зашквара" признали.

Из-за этого заместитель главы СНБО инициировал свое отстранение на время проверки, а также призвал правоохранителей уточнить информацию, которую опубликовали подопечные Дениса Бигуса. Красивый жест у Гладковского не получился - позднее его уволил Порошенко, подтвердив, что дыма без огня не бывает...

К слову, задержанные чиновники, причастные к коррупции в оборонке, уже на свободе.

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Олег Гладковский Коррупция в Укроборонпроме НАБУ ГБР Обыск Артем Сытник Новости Украина
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