НАБУ открыло дело по Кличко. Названа причина

НАБУ открыло дело по Кличко. Названа причина

НАБУ открыло производство по делу "предложения взятки Виталием Кличко главе ОП Андрею Богдану ". Инициатором производства выступил сам мэр Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"), - говорится в сообщении.

Изюминкой этой истории является тот факт, что упомянутое дело открыто по просьбе самого Виталия Кличко. Так, на днях мэр Киева заявил следующее.

"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению председателя ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали. Надеюсь, господин Богдан поспособствует расследованию. Если, конечно, он сказал журналистам правду".

Напомним, что намедни глава ОП Андрей Богдан разъяснил конфликт между окружением гаранта и мэром Киева. Если кратко, он будто бы попросил последнего отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, мэр Киева сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Однако это версия главы ОП. Что же заявил сам Кличко?

А Кличко очень возмутился, заявив обратное, дескать наоборот, Богдан приходил к нему, чтобы поставить в КМДА свою "крышу".

Как бы там ни было, но уже через сутки мэр Киева отправился с визитом к адвокату Трампа – "Руди" Джулиани. Предположительно за поддержкой.