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НАБУ открыло дело по Кличко. Названа причина

15:30
НАБУ открыло дело по Кличко. Названа причина - фото 1
НАБУ открыло дело по Кличко. Названа причина

НАБУ открыло производство по делу "предложения взятки Виталием Кличко главе ОП Андрею Богдану ". Инициатором производства выступил сам мэр Киева.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"), - говорится в сообщении.

НАБУ открыло дело по Кличко. Названа причина - фото 185435

Изюминкой этой истории является тот факт, что упомянутое дело открыто по просьбе самого Виталия Кличко. Так, на днях мэр Киева заявил следующее.

"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению председателя ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали. Надеюсь, господин Богдан поспособствует расследованию. Если, конечно, он сказал журналистам правду".

Напомним, что намедни глава ОП Андрей Богдан разъяснил конфликт между окружением гаранта и мэром Киева. Если кратко, он будто бы попросил последнего отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, мэр Киева сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Однако это версия главы ОП. Что же заявил сам Кличко?

А Кличко очень возмутился, заявив обратное, дескать наоборот, Богдан приходил к нему, чтобы поставить в КМДА свою "крышу".

Как бы там ни было, но уже через сутки мэр Киева отправился с визитом к адвокату Трампа – "Руди" Джулиани. Предположительно за поддержкой.

 

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Виталий Кличко Андрей Богдан НАБУ Новости Украина
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