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НАБУ открыла уголовное дело о решении суда по иску Суркисов к Приватбанку

15:40
В НАБУ будут расследовать уголовное дело о незаконном решении Печерского райсуда - фото 1
В НАБУ будут расследовать уголовное дело о незаконном решении Печерского райсуда

Через два дня после того, как зашкваренный Сергей Вовк незаконно решил выдать братьям Суркисам 350 миллионов долларов, в Национальном антикоррупционном бюро открыли против него уголовное дело.\

Как заявили в Совете общественного контроля при НАБУ, с 4 сентября представители Печерского райсуда Киева, Государственной исполнительной службы и шесть офшорных компаний Суркисов являются фигурантами уголовного дела о покушении на завладении имуществом "ПриватБанка".

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Судью Вовка подозревают в попытке создать псевдозаконность принудительного взыскания денег Суркисов, которые были незаконно получены ими и положены в тогда еще банк Коломойского. Эти средства ушли в докапитализацию банка после его фактического доведения до банкротства.

Уже после того, как в Печерском суде офшоркам Суркисов обязали вернуть 350 миллионов долларов, судья Вовк обязал "ПриватБанк" выплатить эти деньги под угрозой ареста имущества финансового учреждения.

В итоге Совет общественного контроля при НАБУ обязал детективов открыть дело за нарушение процедур со стороны Печерского суда в целом и Вовка в частности.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем.

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